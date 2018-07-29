Kumla sahilinde hafta sonu yoğunluğu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesi Kumla sahili, hafta sonunda tatilcilerin ve günübirlikçilerin akınına uğradı. Gemlik sahilleri, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler, Kumla sahilini tercih etti. Sahil boyunca yer alan tesislere ait şezlonglar tamamen doldu. Birçok tatilci de kendi havlularını kuma serip güneşlendi. Tatilciler, sıcak havada denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de tekne, yunus ve jet ski kiralayarak denizin keyfini çıkardı. Gün boyu deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran tatilciler, haftanın yorgunluğunu attı.
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'
ABD'nin Iowa eyaletinde kaybolan insanlar halkta paniğe neden oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'
Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum