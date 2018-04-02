Kumluca Meslek Yüksekokulu’nda girişimcilik semineri gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu ve AKGİM işbirliği ile "Girişimci Gözünden Antalya Perspektifi" konulu seminer düzenlendi.

İbradı Gündoğmuş Akseki A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Dündar Uluğkay’ın konuşmacı olarak katıldığı seminere öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Türkiye’de ve yurt dışında pek çok başarıya imza atan Uluğkay, bu sürecin hiç de kolay olmadığını ve zorlukların kendisini bir girişimci olarak hep daha da güçlendirdiğini belirtti. Uluğkay, "Girişimcilik adına her şey kişinin kendisine olan güveniyle başlar. Eğer işin en başında güvensizlik varsa çok basit bir iş dahi olsa olumsuz sonuçlanacağı kesindir. Güven girişimcinin en sağlam temelini oluşturmaktadır” diye konuştu.

Uluğkay, kendi yaşamından kesitlere yer vererek gençlere girişimcilik adına bir hayallerinin olması gerektiğini ve bu hayali gerçekleştirmek adına sonuna kadar mücadeleyi elden bırakmamaları önerilerinde de bulundu.

Seminer sonunda Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlker Sönmez tarafından A. Dündar Uluğkay’a teşekkür belgesi takdim edildi.