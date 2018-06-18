Kumluca'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Kumluca ilçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen 74 yaşındaki Emin Gemici'nin cesedi ormanlık alanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi İnlice mevkisinde oturan Emin Gemici, bayram namazı için evinden ayrıldı. Havanın karanlık olması nedeniyle yanında el feneri bulunduğu belirtilen Gemici'den bir daha haber alınamadı.
Ailesinin haber vermesiyle bölgede jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. 74 yaşındaki Gemici'nin eviyle bayram namazı için gittiği cami güzergahında 4 gün boyunca yapılan aramada önce yaşlı adamın el feneri bulundu.
Aynı bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 30 metrelik uçurumun dibinde yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.
Camiye giderken dengesini kaybederek uçurumdan düştüğü tahmin edilen Gemici'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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