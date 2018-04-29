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KUMLUCA'DA MUAZZEZ ERSOY KONSERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sanatçı Muazzez Ersoy konser verdi.

Haber- Kamera Ramazan SARIKAYALIKUMLUCA, (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sanatçı Muazzez Ersoy konser verdi. Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerin final gecesinde Muazzez Ersoy sahneye çıktı. Konserden önce festival tertip komitesine ve gecenin sponsorlarına plaket verildi. Daha sonra sahneye çıkan Muazzez Ersoy sevilen şarkılarını seslendirdi. Muazzez Ersoy'a Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay tarafından adının yazılı olduğu Türk bayrağı motifli poşu taktı. Muazzez Ersoy, Üzerinde adım yazıyor. Bir de bayrağımızın resmi var. Bayrağımız ilelebet yaşayacak, var olacak dedi. Başsavcı vekili Mehmet Karakaya da sanatçıya plaket verdi. Gece Muazzez Ersoy'un seslendirdiği şarkılarla sona erdi.

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