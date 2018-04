Kumluca’da Yörük göçü canlandırıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 19. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Yörük göçü" canlandırıldı.

19. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Yörük göçü canlandırıldı. Deve, at, eşek, keçi, koyun, köpeklerin de bulunduğu kortej, Hükümet Konağı önünden Karatepe Stadı’na geldi. Vatandaşlar, Yörükler’in çadırları, yiyecekleri, geleneksel kıyafetleri ve tarım aletlerini de görme fırsatı buldukları yürüyüş sırasında kortejdekilere ellerindeki Türk bayraklarıyla sevgi gösterilerinde bulundu. "Kalk Gidelim" dizisinde Yörük Hanım Ağası karakterini canlandıran Türk dizilerinin tanınmış ismi Aslı Omağ da etkinliğe at üzerinde katılarak, vatandaşları selamladı.

Yörük göçü kortejine Kumluca Kaymakamı Hakkı uzun, AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin samani, CHP İl Başkanı, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, CHP li kemer belediye Başkanı Mustafa Gül, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP Kumluca İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, MHP Kumluca İlçe Başkanı Yücel Kaplan, CHP Demre İlçe Başkanı Mustafa Caner ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yörük Göçü Kortejini yol kenarlarında ve bitiş noktası olan Karatepe stadında 10 bini aşkın vatandaş izledi.

Yörük göçü canlandırma kortejinin ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Konuşma yapan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “Bundan 19 yıl önce 2000 yılında yaptığımız festivalde bir konuşma yapmıştım. Hacı Bektaş Velinin Bir sözü var. O zaman dedim ki “İri Olacağız. Diri Olacağız. Hedefimiz bu Kumluca demiştik. Kumlucalı bunu gösterdi bugün. Biz çorbasını da, emeğini, her türlü fedakârlık yapacak şekilde, her şeyi paylaşabilen bir memleket olduğumuzu bugün televizyonlar aracılığı ile canlı yayında tüm dünyaya gösterdik. Esas amacımız buydu. Hepinizden Allah razı Olsun. Festival amacına ulaşmıştır. Yıllarca var olsun. Kumluca dünyanın merkezi, Türkiye’nin merkezi haline geldi. Çünkü Kumluca ürettiği ürünleri, sebzeleri dünyanın her yerine satacak hale geldi. Marka şehir haline geldi. Türkiye seracılığının başkenti unvanını hak ettiğini gösterdi. Kumluca Eğitimde bir marka olduğunu gösterdi. Kumluca dedi ki bir memlekette sağlık hizmetleri standardı yüksek değilse orası gelişmiş bir yer olmaz dedi. Sağlıkta bugün Devlet Hastanesi ile özel hastanesi ile marka bir şehir olduğunu tüm Türkiye’ye gösteriyor. Kumluca Şehircilikte bugün Kumluca bugün şehircilikte ve belediyecilikte marka olmuş bir şehir. Turizmde Olmypos’uyla, Adrasan’ıyla Mavikent’i ilemarka olmuş bir yerleşim yeridir. Tabii insanıyla sevinçte beraber, üzüntüde beraber. Haydi Kumluca Tarım ve Seracılık Festivalinde var. Yörük Obalarında ikram var. Kaynaşma var. Vefa var. Kadirbilirlik var. Kumlucalı akşamları 40 tane Yörük çadırından oluşan Yörük Obasını doldurdu. Sofrasını paylaştı. Ekmeğini Lokmasını paylaştı. İşte Kumluca bu anlamda güzel insanların yaşadığı, kaynaştığı, kadirbilir bir memleket olduğunu memleket olduğunu da gösterdi” dedi.

Başkan Çetinkaya, 50 yataklı yeni hastanenin çok yakında temeli atılacağını, içinde festival yapığımız stadımız da festivalin ardından yıkılıp yerine daha modern ve daha kullanışlı bir stat yapılacağını da sözlerine ekledi.

Sembolik göçün ardından festivalde Gül çetin Kaur Lisesi öğrencileri tarafından bayrak görsel şovu yapıldı. Öğrenciler bendeleri ile hilal ve yıldız şekli çizdiler. Tribünlerdeki seyircilere dağlatılan bayraklar ayrı bir görüntü oluşturdu.