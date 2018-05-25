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Kumpas davalarının hakimine 8 yıl 9 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:14 | Son Güncelleme

Atabeyler, Böcek ve MİT tırları davalarına bakan eski hakim Hakan Oruç, "FETÖ'ye üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski hakim Hakan Oruç, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Hakan Oruç, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, dava dosyasına gelen evrakları okudu. Başkan Alp sanığa bir önceki celsede esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapması için süre verildiğini hatırlattı.

Mütalaaya karşı savunma yapacağını belirten Hakan Oruç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada gözaltına alınıp tutuklandığını ancak hakimlik teminatı gereği yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Oruç, daha önceki celselerde hakkında yürütülen soruşturma için görevsizlik ve yetkisizlik talep ettiğini ancak mahkemenin bu isteklerini reddettiğini anımsattı.

FETÖ üyesi olduğu ve 2014'teki HSYK seçimlerinde "bağımsızlara oy vermesi" için bazı kişileri aradığı yönündeki tanık beyanlarını da kabul etmediğini söyleyen Oruç, şöyle dedi:

"Bilgisayarımda yapılan incelemelerde PDF formatında Fetullah Gülen'in kitabının bulunduğuna yönelik tespiti kabul ediyorum. Ancak aynı bilgisayarda Komünist Manifesto kitabı da vardı, kaldı ki bir kitabın suç olarak kabul edilebilmesi akla ziyandır."

Başbakanlığı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofislerinin dinlenmesine ilişkin "Böcek" soruşturması kapsamında gözaltına alınan polisleri serbest bıraktığı iddiasını reddeden Oruç, "O zaman Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yapıyordum. Dosya önüme geldiğinde bir sürü aksaklık olduğunu gördüm. Diğer üye hakimle dosyadaki şüpheli polislerin yakalama kararını kaldırdık." dedi.

Atabeyler davasında usulsüzlük iddiasını kabul etmeyen Oruç, MİT tırlarının durdurulması soruşturması kapsamında, "faaliyetlerin deşifresi amacıyla, MİT personelinin 'uyuşturucu ticareti' ve 'kaçakçılığın önlenmesi' gibi uydurma gerekçeleriyle usulsüz dinlenmesi kararlarında imzası bulunduğu" iddiasını da kabul etmedi.

Son söz istenen sanık eski hakim Hakan Oruç, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının görüşünün ardından kararını açıklayan mahkeme Oruç'u "terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, kendisinin tutukluluğunun devamına hükmetti.

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Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi Eski hakim Hakan FETÖ

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