Kumpas davalarının hakimine 8 yıl 9 ay hapis

Eski hakim Hakan Oruç, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Hakan Oruç, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, dava dosyasına gelen evrakları okudu. Başkan Alp sanığa bir önceki celsede esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapması için süre verildiğini hatırlattı.

Mütalaaya karşı savunma yapacağını belirten Hakan Oruç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada gözaltına alınıp tutuklandığını ancak hakimlik teminatı gereği yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Oruç, daha önceki celselerde hakkında yürütülen soruşturma için görevsizlik ve yetkisizlik talep ettiğini ancak mahkemenin bu isteklerini reddettiğini anımsattı.

FETÖ üyesi olduğu ve 2014'teki HSYK seçimlerinde "bağımsızlara oy vermesi" için bazı kişileri aradığı yönündeki tanık beyanlarını da kabul etmediğini söyleyen Oruç, şöyle dedi: