Kumpas davalarının savcısı hakim karşısında

Sanığın, uydurma delillerle basit olayları abartarak gece gözaltıları dahil tutuklama yapılması gibi haksız ve adil olmayan işlemleri yapan ekip içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtaya üye seçildiği, üye seçildikten sonra da FETÖ mensuplarıyla bir araya gelerek toplantılara katıldığı belirtildi.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede sanığın örgüt tarafından özel yetkili savcı yapıldığı, kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, ÇYDD gibi davaların soruşturma süreçlerini yürüttüğü ifade edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, sanık Yönder ile avukatı ve yakınları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi dava dosyalarında savcı olarak görev yapan eski Yargıtay Üyesi Mehmet Murat Yönder hakim karşısına çıktı.

Savunma için söz verilen Yönder, usul itirazlarını dile getirdi.

Darbe girişimini kınayan Yönder, teşebbüsün ardından gözaltına alınan yüksek yargı mensuplarına ilişkin listelerin 2013'te eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile bazı yargı mensuplarınca hazırlandığının Erdem tarafından belirtildiğini hatırlattı.

Erdem'in bu listeleri hazırlamak için düzenlediği toplantılara şu anki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Başsavcıvekilinin de katıldığını öne süren Yönder, bu nedenle hakkında düzenlenen iddianamenin usulsüz olduğunu iddia etti.

İddianamede örgüt tarafından özel yetkili savcı olarak görevlendirilip Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi soruşturmalarda sahte delil üreterek haksız ve hukuksuz uygulamaların içinde yer aldığının ileri sürüldüğü ifade eden Yönder, iddianamenin bu dosyalar incelenmeden hazırlandığını savundu.

Sahtecilik, delil üretilmesi, basın yoluyla şüphelilerin linç ettirilmesi gibi iddialara ilişkin somut verilerin iddianameye konulmadığını öne süren Yönder, ByLock kullandığının iddia edildiğini ancak program içeriklerine ilişkin bilgi ve belgelerin de iddianamede bulunmadığını kaydetti.