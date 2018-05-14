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Kumru, başkanın odasına yuva yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

BURSA'da Osmangazi Belediyesi'nde Başkan Mustafa Dündar'ın makam odasına yuva yapıp yumurtlayan kumru ilgi odağı oldu.

Kumru, başkanın odasına yuva yaptı

Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da Osmangazi Belediyesi'nde Başkan Mustafa Dündar'ın makam odasına yuva yapıp yumurtlayan kumru ilgi odağı oldu. Başkan Dündar, "Hayvanlara hürmeti olmayanın insanlara hürmeti olmaz" dedi.
Bursa'nın merkez ilçelerinden Osmangazi belediye binasında açık pencereden Başkan Mustafa Dündar'ın makam odasına giren kumru, odadaki yazıcının üstüne çalılarla yuva yaptı. Ardından burada yumurtlayan dişi kumru, erkek kumru ile birlikte dönüşümlü olarak kuluçkaya yatmaya başladı. Odada yoğun olmayacak şekilde işlerin devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bize bu sayede alışmış oluyor. Ayrıca pencereyi sürekli açık bırakarak onların buraya rahat rahat girip çıkmasını, eşiyle birlikte dönüşümlü olarak kuluçkaya yatmalarını sağladık. Onları ve yumurtalarını heyecanla takip ediyoruz. Yavruların çıkmasından sonraki süreçte çok önemli, 2 yumurta var inşallah güzel yavruları çıkacak" dedi.
'ONLARI DEMİRBAŞ KABUL ETTİK'
Belediyede çalışanların merakla odaya girmek istediklerini ancak sadece kapıdan bakmaya izin verdiklerini söyleyen Dündar, "Rahatsız olmasını istemiyoruz. Onları burada bir demirbaş gibi kabul ettik. Buraya gelen ziyaretçiler ilk başta onun bir biblo olduğunu düşünüyorlar daha sonra durumu anlatıyoruz, misafirleriniz için de hoş bir sürpriz oluyor. Hayvana hürmeti olmayanın insana hürmeti hiç olmaz. Dolayısıyla bizlerin belediyecik hizmetinin de sadece insanlara yönelik değil Osmangazi'de yaşayan tüm canlılara yönelik olduğunu gösteriyoruz. Hayvanlar doğal yaşam birer parçasıdır. Hepsinin kendine göre bir görevi vardır. Çeşitli tesislerimizde de pek çok sokak hayvanının sağlık bakımları ile de ilgileniyoruz" diye konuştu.

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Kumru, başkanın odasına yuva yaptıKumru, başkanın odasına yuva yaptıKumru, başkanın odasına yuva yaptı

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