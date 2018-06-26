Kumru toplantı salonuna yuva yaptı

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonuna kumru yuva yaptı.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatilinde açık bıraktıkları toplantı odasının penceresinden dişi bir kumrunun girdiğini ve 10 gündür misafirleri olduğunu söyledi.

Nergiz, kurum personelinin kumruyu çok sevdiğini onu rahatsız etmemek için toplantıların odada daha kısık sesle yapıldığını dile getirdi.

Kumrunun odayı benimseyerek buradan hala ayrılmadığını ifade eden Nergiz, şöyle konuştu:

"Bayram tatili dönüşümüzde bir misafirimiz olduğu söylendi. Toplantı odamıza geldiğimizde bir kumrunun kameramızın hemen arkasına yuva yaptığını gördük. Altında da yumurtaları vardı. Biz de yaklaşık bir 10 gündür misafir ediyoruz. Bizler için onur verici bir olay. Hayvanların burada korkmadan bizlerle beraber yaşaması bizi çok mutlu ediyor. O bizim şu anda en kıymetli misafirimiz. Misafirliği dolduğunda göndereceğiz. Biz böyle bir misafirimiz olduğu için ev sahibi olarak çok mutluyuz. Bize herhangi bir zararı yok, toplantılarımıza devam ediyoruz."

