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KÜNİB, Bakü'de eğitim fuarı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

KÜNİB, Bakü'de eğitim fuarı düzenledi

BAKÜ (AA) - Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB), Azerbaycan'da 17 yüksek öğretim kurumunun katılımıyla eğitim fuarı düzenledi.

Türkiye ve Azerbaycan üniversitelerinin katılımıyla gerçekleştiren fuarın açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, KÜNİB üyesi birçok üniversitenin rektör ve yöneticileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Özoral, bugün 1918'de Bakü'de Ermenilerin yaptığı Mart Katliamı'nın 100. yılı olduğunu hatırlatarak, o dönemde Türkiye olarak Azerbaycan'ın yardımına geldiklerini söyledi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonra ülkenin kuruluşu için Türkiye'nin elinden gelen her türlü yardımı gösterdiğini ifade eden Özoral, bundan sonra da yardım etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Özoral, "Bu fuar da bu düşüncenin ürünüdür. Bugün Türkiye'de yüksek öğretim gören Azerbaycanlı öğrencilerin sayısı 15 bine ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda eminim ki bu sayı daha da artacaktır. Türkiye'nin eğitim sektöründe, yüksek eğitimde özellikle son 10-15 yılda kaydedilen gelişmeler bize bu konuda cesaret vermektedir. Eminim ki bu tür fuarlar da Türkiye'yi Azerbaycan'da daha çok tanıtacak, Türkiye'nin imkanlarını Azerbaycanlı öğrencilere sunmaya daha fazla yardımcı olacaktır." diye konuştu.

KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Korkmaz da birliğe, 14 ülkeden 160 üniversitenin üye olduğunu söyledi.

Korkmaz, "Temel amacımız üzerinde yaşadığımız toprakların gücünü buradaki bütün dostlarımız ve kardeşlerimizle birlikte geleceğe aktarmaktır. KÜNİB, birleşerek büyüyen, büyüyerek gelişen dünyaya bölgesel anlamda verilen bir cevaptır. Türkiye, her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Türkiye, buraya yüksek eğitimdeki başarılarını, deneyimlerini kardeşleriyle paylaşmaya geldi. Burada Türkiye'den seçkin üniversiteler var." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, yarına kadar açık olacak.

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KÜNİB Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral

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