KÜNİB, Bakü'de eğitim fuarı düzenledi

BAKÜ (AA) - Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB), Azerbaycan'da 17 yüksek öğretim kurumunun katılımıyla eğitim fuarı düzenledi.

Türkiye ve Azerbaycan üniversitelerinin katılımıyla gerçekleştiren fuarın açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, KÜNİB üyesi birçok üniversitenin rektör ve yöneticileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Özoral, bugün 1918'de Bakü'de Ermenilerin yaptığı Mart Katliamı'nın 100. yılı olduğunu hatırlatarak, o dönemde Türkiye olarak Azerbaycan'ın yardımına geldiklerini söyledi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonra ülkenin kuruluşu için Türkiye'nin elinden gelen her türlü yardımı gösterdiğini ifade eden Özoral, bundan sonra da yardım etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Özoral, "Bu fuar da bu düşüncenin ürünüdür. Bugün Türkiye'de yüksek öğretim gören Azerbaycanlı öğrencilerin sayısı 15 bine ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda eminim ki bu sayı daha da artacaktır. Türkiye'nin eğitim sektöründe, yüksek eğitimde özellikle son 10-15 yılda kaydedilen gelişmeler bize bu konuda cesaret vermektedir. Eminim ki bu tür fuarlar da Türkiye'yi Azerbaycan'da daha çok tanıtacak, Türkiye'nin imkanlarını Azerbaycanlı öğrencilere sunmaya daha fazla yardımcı olacaktır." diye konuştu.