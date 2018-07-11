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'Küp Şeker' lakaplı dolandırıcı çetesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

Kendilerini Afganistan’da üst düzey Amerikalı subay olarak tanıtıp, sosyal medyadan ulaştıkları kadına 1 milyon 200 bin TL değerindeki mücevherleri ucuza getirme vaadinde bulunup, vatandaştan bunun 400 bin TL’sini alan ‘Afganistanlı’ dolandırıcı çetesi yakalandı. Şahıslardan birinin küp şeker anlamına gelen ‘Cube sugar’ lakabını kullandığı belirlenen çete, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çevre Bakanlığı'nda çalışan bir kadın, Afganistanlı dolandırıcı çetesinin tuzağına düştü. Afganistanlı 2 kişilik dolandırıcı çetesi, kendilerini kadına Afganistan’da üst düzey Amerikalı subay olarak tanıttı. Bunun üzerine şahıslara inanan kadın, ikiliyle sosyal medya üzerinden görüşmeye başladı. Dolandırıcılar kadına, “Afganistan’dan değerli mücevher (1 milyon 200 bin TL değerinde) getirme vaadinde bulunup diplomatik kanallardan bunu ucuza getirebileceklerini” söyledi. Dolandırıcılara bu süre zarfında tam olarak 400 bin TL kaptıran mağdur kadın, belli bir süre sonra dolandırıldığını fark etti. Bunun üzerine polise ihbarda bulundu.

İhbarı alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğin ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu esnada dolandırıcılar tekrar mağdur kadından para talep edince, ekipler tarafından takibe alındı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda, kendilerini Afganistan’da üst düzey Amerikalı subay olarak tanıtan O. Orıbamidelle ve A. Massoud isimli 2 şahıs tespit edildi. Ekipler yaptıkları yer tespiti sonucu 2 şahsı da kıskıvrak yakaladı. A. Massoud isimli şahsın küp şeker anlamına gelen ‘Cube sugar’ lakabını kullandığını belirleyen ekipler operasyona ‘Küp şeker’ ismini verdi. Yakalanan 2 şahıs, emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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