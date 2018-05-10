"Kupa finalinin Diyarbakır'da yapılması önemli bir adım"

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Kupası finalinin Diyarbakır'da yapılması önemli bir adım, önemli bir yaklaşım. İnşallah bugün keyifli bir Türkiye Kupası finali izleyeceğiz." dedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak final maçı ve çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Bakan Bak, Valiliği ziyaret etti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüşen Bak, burada yaptığı açıklamada, çok önemli bir heyecanı yaşamak için kentte bulunduklarını söyledi. Sporun ortak bir dili olduğuna, sporun gücünün kitleleri birleştirdiğine işaret eden Bak, şunları kaydetti: "Bugün yaklaşık 160 milyon lira bedeli olan, 33 bin seyirci kapasiteli, UEFA standartlarında, dünya standartlarında bir stadyumu hem Diyarbakır şehrimize hem de ülkemizin spor alt yapısına kazandırmış olacağız. Cumhurbaşkanımızın 17 Mart'ta Diyarbakır'da ifade ettiği gibi çok güzel bir heyecanı birlikte yaşıyoruz. 2018 Ziraat Türkiye Kupası Finalinin Diyarbakır'da yapılması hem şehrimiz hem de bölge açısından önemli bir adım, önemli bir yaklaşım. İnşallah bugün keyifli bir Türkiye Kupası finali izleyeceğiz."

Finalde karşılaşacak olan takımlara başarı dileyen Bak, maçın centilmenlik içerisinde geçmesini arzu ettiklerini aktardı. "Burada bir düğünümüz, eğlencemiz, heyecanımız var. (Maçı) Onu hep beraber izleyeceğiz." diyen Bak, stadyumun Diyarbakır'ın gençlerine hizmet edeceğini vurguladı. - "Sporun gücünün terörü, uyuşturucuyu yeneceğine inanıyoruz" Bak, Diyarbakır'ın tekrar Süper Lig'e yükselmesini arzu ettiklerini dile getiren Bak, şöyle devam etti: "Diyarbekirspor'un maçları var. 2. Lig'e yükselmeleri için onlara da başarı diliyoruz. İnşallah burada çok daha güzel müsabakaları hep beraber izleriz. Biz sporun gücüne inanıyoruz. Sporun gücünün terörü, uyuşturucuyu yeneceğine inanıyoruz. Sporda dünyada en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle spor alt yapısına yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimizin sporla olması, spora yönelmesi, sporun birleştirici gücüne inanmaları için yatırımlarımızı sürdürüyoruz." Bak, AK Parti iktidarları döneminde çok önemli spor yatırımlarının hayata geçirildiğine dikkati çekerek, "34 stadyum yapıyoruz. Bunların yaklaşık 20'sini tamamlamış durumdayız. Yenilerini de yıl sonuna doğru açacağız. Bu yıl Kocaeli, Sakarya ve Akhisar stadyumları tamamlandı. Yıl sonunda Ordu, ardından Hatay ve Adana'daki stadyumlar peş peşe devreye girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu stadyumların hepsinin UEFA standartlarında tesisler olduğunu aktaran Bak, bunun yanı sıra spor salonları, yüzme havuzları, halı sahalar, gençler için gençlik merkezleri gibi her yerde yatırımların sürdüğünü belirtti. "Biz sporun toplumsal gücünü biliyoruz." ifadesini kullanan Bak, spor ile bölgedeki gençlerle daha fazla bir arada olmayı ve kucaklaşmayı hedeflediklerini aktardı. Spor tesisleri ile kentteki gençlerin hem milli takımda hemde lig takımlarında yer alabileceğini belirten Bak, vatandaşların ise stadyumda güzel müsabakalar izleyeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelen birisi olduğunu vurgulayan Bak, Cumhurbaşkanı'nın özellikle gençlerle diyaloğa çok önem verdiğini ifade etti. Bak, 2023 ve 2053 hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu bölgenin gençleriyle hep beraber bu coğrafyada güçlü kalacağız. Büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye için hep beraber çalışacağız. Biz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına adayız. Her yerde statlarımızı tamamladık, tamamlıyoruz. Bizim en büyük gücümüz de yeni stadyumlarımız. Her noktada dünya standartlarında, dünya kupası finali oynanacak, dünya kupasına hizmet edecek alt yapıya da sahibiz. Avrupa Şampiyonasına hizmet edecek, organizasyonu gerçekleştirecek alt yapıya da sahibiz. Sadece futbolda değil tüm branşlarda Türkiye dünya standartlarında spor salonları, yüzme havuzları ve atletizm salonlarıyla hazır."