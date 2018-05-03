"Küpe Çukuru"nun yılkı atları

FAHRİ KUBİLAY - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Orta Toroslar üzerinde yer alan "Küpe Çukuru" Yaylası, karların erimesiyle yeşile bürünen doğada özgürce dolaşan yılkı atları ile doğaseverler ve fotoğraflar tutkunlarına muhteşem manzaralar sunuyor. İlçeye bağlı Taraşçı ve Gökçehüyük mahallelerinden yaklaşık dört saat süren bir tırmanıştan sonra varılabilen yayla, 2 bin 575 rakımlı Küpe Dağı'nın eteğinde yer alıyor. Etrafı yüksek dağlarla çevrili bin 906 rakımlı Küpe Çukuru'na vadilerden akan ve birkaç düdenle yer altına giren sular hayat veriyor. İlkbaharda karların erimesiyle yemyeşil bitki örtüsüne kavuşan ve bitki zenginliğiyle dikkati çeken yayla, yıl boyu yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor. Zorlu bir tırmanışı göze alan doğa ve fotoğraf tutkunları, Küpe Çukuru'nun muhteşem güzelliğinde özgürce koşan yılkı atlarını fotoğraflayabiliyor. - "Yılkı atları buraya ayrı bir güzellik katıyor" Fotoğraf tutkunu Mevlüt Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbahar ve yaz aylarında Küpe Çukuru'na tırmandıklarını söyledi.

Genellikle gruplar halinde geldiklerini anlatan Ünal, "Yaklaşık dört saat süren bir tırmanıştan sonra Küpe Dağı'nı aşınca bu eşsiz manzarayı görmek insanın tüm yorgunluğunu alıyor. Yılkı atları buraya ayrı bir güzellik katıyor. Atları görmek, bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için buralara kadar geldik ama değdi. Burası bir doğa harikası. Doğaseverleri, bir doğa harikası Küpe Çukuru'nu ve yılkı atlarını görmeye davet ediyorum." diye konuştu. - Yüzlerce yıl konargöçerler tarafından kullanıldı Taraşçı Mahallesi Muhtarı Bahattin Karal, efsanelere de konu olan yaylanın yüzlerce yıl konargöçerlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Yerleşim yerlerinden uzak olması sayesinde, yaylanın doğal güzelliğinin bozulmadan bugüne ulaştığını belirten Karal, "Eskiden bu bölgeyi Antalya civarından konargöçerler, Bozahmetli ve İdrisli yörükleri ile Seydişehir, Taraşçı, ve Gökçehüyük mahallelerinden köylüler yayla olarak kullanılırmış. Günümüzde sadece birkaç aile hayvan otlatmak için zaman zaman burayı kullanıyor." dedi.