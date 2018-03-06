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Kur'an içinde FETÖ talimatı: Allah hepimizi terfi ettirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 08:56 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM, Gölbaşı Polis Özel Harekat Dairesi ve TÜRKSAT'ı bombalayan, 44 polisi şehit eden F-16 pilotu Hüseyin Türk’ün koğuşunda örgüt talimatı bulundu. Kur'an-ı Kerim içinde bulunan notta, "Bu günler Allah’ın izni ve inayetiyle elbet bir gün bitecek ve belki daha büyük görevler verilecek, belki asıl zorlu sınav o zaman başlayacak" ifadesinin kullanıldığı belirtildi.

Kur'an içinde FETÖ talimatı: Allah hepimizi terfi ettirdi!

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü’ndeki olaylara ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan Hüseyin Türk, üste pilot kurmay yüzbaşı ve F-16 pilotu olarak görev yapıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç tarafından hazırlanan iddianamede Türk’ün Akıncı eksenli olayların başaktörlerinden biri olduğu ifade edildi.

İddianamede, Türk’ün, 16 Temmuz 2016’da 03.24 ve 03.25’te ‘Aslan 6’ kodunu kullanan F-16 uçağı ile TBMM’ye 2 bomba atarak 32 kişiyi yaraladığı, ‘Aslan 3’ kodunu kullanan F-16 uçağı pilotu Uğur Uzunoğlu ile bir adet GBU-10 bombasını Gölbaşı’nda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı’na attığı ve 44 kişiyi şehit edip 36 kişiyi yaraladığı belirtildi. Türk’ün aynı gün 4 bomba atarak TÜRKSAT tesislerinde hasar oluşmasına neden olduğu da kaydedildi.

"KUR'AN İÇİNDE BULDUM"

Örgüt içinde geleceğin Hava Kuvvetleri Komutanı olarak lanse edilen, aynı zamanda “mahrem imam” olduğu tespit edilen Türk, Sincan F Tipi Cezaevi’nde 22 Şubat 2018’de bir görüş yaptı. Görüş sonrası odasına gelen Türk’ün dosyasından çıkardığı bir notu parçalara ayırarak çöp kutusuna attığı görüldü. Bunun üzerine infaz koruma memurları çöp kutusundan topladıkları kâğıt parçalarını bantla bir araya getirdi. Notun örgütsel mesajlar içerdiğinin görülmesi üzerine, Türk’e notun kime ait olduğu soruldu. Türk kendini, “Bana ait değil. Oda değişikliğinden sonra Kuran içinde buldum, okudum, dosyalarımın arasına koydum. Disiplin cezası almamak için yırtıp çöpe attım. Kime ait olduğunu bilmiyorum” sözleriyle savundu.

"ALLAH HEPİMİZİ TERFİ ETTİRDİ"

Notta özetle şu ifadelerin olduğu öğrenildi:

"Kardeşlerim sizlerle görev yapmak benim için büyük bir onurdur. Sizin gibi yiğitler az bulunur. (...) Rütbelerimizi almış olabilirler, olsun aldırmıyorum. Allah hepimizi kardeşliğe terfi ettirdi, bundan büyük rütbe mi olur. Buraların bize Allah’ın lütfu olduğunu bilmek insana çok daha fazla güç veriyor. Bu günler Allah’ın izni ve inayetiyle elbet bir gün bitecek ve belki daha büyük görevler verilecek, belki asıl zorlu sınav o zaman başlayacak. Dualarınızda kardeşinizi de unutmayın. Sizi çok seven abiniz."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
YA VATANINA GÖZ KOYMUŞ BİR İNSAN İNSANLARIN CANINI HİÇE SAYAN BİR O.Ç HALA ALLAH DİYOR YA DAHA BİR ŞEY DEMİYORUM ŞEREFSİZ ADAM
Ya Allah için asın bu bu vatan hainlerini.konuşturmayın dolayın ipleri defol şunlar.böyle şerefsiz yaşamaktansa hepsinin ldamını verin.bu pislikleri görmek istemiyorum
Suç bu adamda değil buna inanan öküzlerde
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