İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de, ekonomi üzerinde yapılan operasyonlarla hükümete diz çöktürmek isteyen, milleti de köşeye sıkıştırmak isteyen bazı karanlık odakların manipülasyonları var. Kur krizi falan yok." dedi. Kurtulmuş, Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği (DERSİAD), Altın Nesil Vakfı (ANEV) ve Medya Platformu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avcılar Denizköşk Davet Salonu'nda düzenlenen iftar programına katıldı. İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, Fatih Sultan'ın ordusunun sadece maddi, fiziki ve teknolojik bakımdan üstün bir ordu olmadığını aynı zamanda dünyanın mükemmel işleyen yönetim sistemlerine de sahip olduğunu, bu üstünlük sayesinde yıkılmaz zannedilen Konstantinopolis'in kapılarını açmanın mümkün olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, Ortadoğu'da sınırların cetvelle çizildiğini ve bu oyunun farkında olan, bu oyunu bozmaya niyet eden bölgedeki tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki, liderliğindeki Türkiye bu oyunu bozmaya ahdetmiştir. Mücadelenin aslı, bam teli burasıdır. Onun için bu seçimin, geçtiğimiz uzun bir asırlık bir tarihsel sürecin bir parçası olduğunu ifade etmek istiyorum. Seçim, Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimidir. Henüz dünyanın süper ligine çıkmadık. Futbol tabiriyle 'play-off' oynuyoruz. Birileri bizi 'play-off'tan yukarı çıkarmak istemiyor. Türkiye dünyanın birinci liginde olsun istemiyorlar. Onun için bütün güçleriyle abanıyorlar. Onun için Türkiye'yi son 4-5 senedir 2013 mayısından bu yana özellikle bir taraftan terör örgütleriyle meşgul ediyorlar DEAŞ'ıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, FETÖ'süyle, diğer taraftan Türkiye'yi bir takım ekonomik operasyonlarla karlı karşıya bırakıyorlar. Diğer taraftan da Türkiye'nin yurt dışındaki algısını olumsuz kılmak için 7 cepheden savaşıyorlar." Yeni sisteminin ilk seçilmiş cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olacağına inandığını belirten Kurtulmuş, AK Parti'nin parlamentoda da güçlü bir şekilde yer alması gerektiğine dikkati çekti.

Kurtulmuş, ABD Merkez Bankası Fed'in 2013 mayısında yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "O tarihten hemen sonra Türkiye'de gezi olayları başladı. Gezi olayları öncesinde Türkiye'de faiz oranları cumhuriyet tarihimizin en düşük noktasındaydı, yüzde 4,84'tü. Önce gezi olayları, arkasından 17-25 Aralık operasyonları. Bütün bu olaylardan sonra bir taraftan siyasi operasyonlar yapılırken eş zamanlı olarak para alanında da ekonomi alanında da manipülasyonlar yapıyorlar ve 15 Temmuz hadisesi oldu." şeklinde konuştu. - "Türkiye ekonomisinde özellikle son 4 yıldır büyük atılım var" Döviz üzerindeki dalgalanmalara dikkati çeken Numan Kurtulmuş, "Hiçbir ekonomik gerekçe yok. Türkiye ekonomisinin bütün genel rakamları ve görünümü fevkalade sağlam. Siz iş adamı arkadaşlarımızsınız. Önce şunu söyleyeyim, ekonomiyi de iyi kötü bilen birisi olarak söylüyorum, Türkiye ekonomisinin endişe edilecek hiçbir tarafı yoktur. Ekonomimiz sağlamdır. Bu operasyonlardan hiçbir şekilde etkilenmeyin, yolunuza devam edin." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin özellikle son 4 yıldır büyük atılımlar yaptığına dikkati çekerek, "Türkiye'de, ekonomi üzerinde yapılan operasyonlarla hükümete diz çöktürmek isteyen, milleti de köşeye sıkıştırmak isteyen bazı karanlık odakların manipülasyonları var. Kur krizi falan yok. Başka bir şey daha çıkarttılar; 'Efendim özel sektör çok borçlu olduğu için böyle oluyor.' Böylece özel sektörü bir şekilde itibarsızlaştırma algısı oluşturmaya çalışıyorlar." değerlendirmesi yaptı. Türkiye'nin daha önceki yıllarda araba ve uçak yapma girişimlerinin engellendiğini kaydeden Numan Kurtulmuş, "Şimdi aynı şeyleri yapıyorlar. Biz Türkiye'de üç sene müttefikimiz zannettiğimiz bir ülkenin kapısında İnsansız Hava Aracı (İHA) yapmak için bekletildik. Kim olduklarını biliyorsunuz. Kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Vermediler. Şimdi Türkiye, hem silahlı hem silahsız, kendi İHA'larını yapıyor ve başkalarına mecbur değil." şeklinde konuştu. Kurtulmuş, Türkiye'nin karşına her türlü maninin çıkarıldığına vurgu yaparak, "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Tankımızı da tüfeğimizi de uçağımızı da yapacağız Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanı adaylarından birisi diyor ki 'Araba 20 sene evvelinin işiydi.' Doğru söylüyor. 20 hatta 30 sene evvelinin işiydi ama senin kafanda olanlar Türkiye'nin 30 sene 40 sene evvel araba yapmasına müsaade etmediler, mani oldular, önünü kestiler. Senin kafanda olanlar Türkiye'nin uçak yapmasının önüne geçtiler. Şimdi bunları aşıyoruz. Teknoloji, ekonomik üstünlük inşallah bu şekilde sağlanacak. Ele güne muhtaç olmayacağız. Kendi işimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "IMF Türkiye için bir kabustur" Türkiye'nin daha öne IMF'ye olan borcuna değinen Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Çok açık söylüyorum IMF Türkiye için bir kabustur. Türkiye bir daha o kabusa Allah'ın izniyle geri dönmeyecektir. 25 milyon dolar için avuç açan bir Türkiye olmaktan, şimdi 'İstiyorsanız 5 milyar dolar size borç verelim.' diyen bir Türkiye var. Bu da tabii istenmiyor. Teknolojik ve ekonomik olarak güçlü bir Türkiye olmasın. İnşallah olacağız. İkincisi, 'manevi olarak üstün bir Türkiye olmasın'. Değerli kardeşlerim en son İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'daki toplantısında alınan kararları gördünüz. O zaman cumhurbaşkanımızla biz Londra'daydık. Gazze olaylarını duyar duymaz Cumhurbaşkanımız bütün arkadaşlarımızı topladı. Orada bir toplantı yapıldı ve kararlar alındı. 72 saatte Cumhurbaşkanımız İslam ülkelerinin liderlerini İstanbul'da toplantıya çağırdı ve sağ olsunlar İslam dünyasının dört bir tarafından lider düzeyinde çok üst katılımda bir İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantısı yapıldı."