"Kur üzerinden yapılan saldırıları boşa çıkartacağımıza şüphemiz yok"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "16 yıllık birikimimiz, güçlü ekonomi yapımızla son günlerde özellikle kur üzerinden yapılan saldırıları da boşa çıkartacağımıza hiçbir şüphemiz yok. Türk milleti bin yıldır, hiçbir gücün boyunduruğu altına girmemiştir, bir gün bile esaret yaşamamıştır, kıyamete kadar da özgür ve bağımsız şekilde yaşamaya devam edecektir." dedi.

Bakan Gül, SETA tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasetinin en güçlü ve prestijli markası olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bütün renkleri ve sesleriyle bir Türkiye partisi olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"AK Parti, dili, mezhebi, etnik kimliği ne olursa olsun 81 milyonun tamamını benzer hayaller ve ortak hedefler doğrultusunda buluşturan bir milli merkezin adıdır. İşte siyasetteki bu milli merkez, 16 yıllık tek başına iktidarı döneminde icraat odaklı politikalarıyla hep öne çıkmıştır. Bu icraatları sadece maddi kalkınma anlamında düşünmek anlamak da elbette hatalı olur. AK Parti bu ülkede tüneller, köprüler yapmadı, aynı zamanda vatandaşıyla asla ama asla kopmayacak gönül köprüleri kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bu siyasi hareket devlet ile millet arasındaki makası birleştirdi, devlet ile milleti bütünleştirdi."

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