Kura Nehri taştı

Ardahan kent merkezinden geçen Kura Nehri'nde taşkın oluştu.
Alınan bilgiye göre, kar birikintilerinin erimesi ve gece etkili olan sağanağın etkisiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası bölgesinde taştı.
Ova, Lezzet-i Kür mevkisinde göle dönüştü. Tarım arazileri için sorun oluşturmayan taşkın, güzel manzara oluşturdu.
Söz konusu görüntüyü izlemek isteyen vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek Kura Nehri kıyısına geldi.
Vatandaşlardan Çağdaş Evgin, manzaranın güzel olduğunu belirterek, "Bunu, Türkiye'nin diğer illerindeki insanların da görmesini isteriz. Biz de bunu fırsat bilerek gezmeye geldik. Manzara harika." dedi.
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