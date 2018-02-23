HABER

Kuraklığa rağmen barajlar nasıl doldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 08:29 | Son Güncelleme

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki 10 barajın doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 79.88’e ulaştı. 15 gün önce yüzde 75.35 olan doluluk oranında yüzde 4.53 artış var. Peki bunun sebebi ne?

Yağış miktarının beklenenin altında olması nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi İstanbul’da da kuraklık korkusu var. Tüm yurtta yaşanan son 44 yılın en kurak kış döneminde İstanbul’da da yağmur ve kar yağışı beklenen seviyede değil. Hal böyle olunca son aylarda İstanbulluların gözü kulağı barajların doluluk oranında. İSKİverilerine göre İstanbul’daki 10 barajın doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 79.88’e ulaştı.

Habertürk'ün haberine göre 15 gün önce yüzde 75.35 olan doluluk oranında yüzde 4.53 artış var. Yağış olmamasına rağmen yaşanan bu artışın sebebi İSKİ’ye soruldu.

Dün itibarıyla barajlar (Yüzde)

Ömerli 90.92
Darlık 78.69
Elmalı 32.57
Terkos 91.11
Alibey 83.23
B.Çekmece 69.78
Sazlıdere 36.89
Istrancalar 97.09
Kazandere 100
Pabuçdere 95.41

EN KURAK KIŞ MEVSİMİ

İSKİ’nin açıklamasına göre, sadece kendi il sınırları içindeki havzalardan su alan bir yer olmayan İstanbul’daki barajlara, 200 kilometre ötedeki Düzce Melen Çayı’ndan su getiriliyor. Avrupa yakasına yapılan su desteği ise Istrancalar’dan. Son 44 yılın en kurak kış mevsiminin devam etmesine rağmen İstabul barajlarındaki dolululuk oranının artış eğiliminde olduğuna dikkat çeken İSKİ, bu artışın sebebini şöyle açıkladı:

MELEN VE YEŞİLÇAY SİSTEMİ

“Kuraklığa rağmen baraj doluluk oranlarının seviyesindeki yüksek değerleri sağlayan İstanbul’un suyunun sigortası ‘Melen Sistemi’ dir. İstanbul’da günlük tüketilen su miktarı yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküp olmakla birlikte, Melen Sistemi’nin tamamlanan 1. ve 2. kademeleri ile Yeşilçay Sistemi’nden İstanbul’a günlük ortalama 1 milyon 800 bin metreküp su verilebilmektedir.

Yine Melen 1. ve 2. kademeleri ile Yeşilçay Sistemi’nden 2018 yılında İstanbul’a 92 milyon 300 bin metreküp su verilmiştir. Bu yıl tamamlanacak olan 3. kademe ve Melen Barajı çalışmaları ile İstanbul’a yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp ek su rezervi sağlanacaktır. Sonuç olarak; Melen Sistemi ile Yeşilçay Regülatörü’nden yüksek miktarda su almamız, baraj seviyemizin yüksek rakamlarda kalmasında büyük rol oynamıştır.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baraj İSKİ baraj doluluk oranı

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

YouTube, TSK'nın Afrin videosunu sildi!

YouTube, TSK'nın Afrin videosunu sildi!

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da faciaya ramak kaldı! TIR devrildi, yol kapandı

İstanbul'da faciaya ramak kaldı! TIR devrildi, yol kapandı

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Reza Zarrab'a büyük şok! İstifa ettiler

Reza Zarrab'a büyük şok! İstifa ettiler

AK Parti'yi karıştıracak iddia!

AK Parti'yi karıştıracak iddia!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
İçine işemişinizdir barajların.Istırancalarıda kuruttunuz.Doğa katilleri..
BU ÜLKEDE TEK İSTANBUL MU! VAR? 81 İL VAR YAZIKLAR OLSUN BÖYLE ANLAYIŞA
yağmur dolduruyor yakıda su salarlar denıze
azda yağsa su toplama havzaları önemli
bulgaristan baraj kapaklarını açınca edirne meriç te taşma oluyor bu suyu iyi değerlendirmek lazım boşa gitmesin.
gerçekten tebrikler
Allah bol bereket versin.
Ekonomi balon barajlarda balon olabilir.
Diğer Haberler
Sabah namazında buluşan öğrenciler, Mehmetçik için dua etti

Sabah namazında buluşan öğrenciler, Mehmetçik için dua etti

Burhaniye’de projelerle başarıya adım adım

Burhaniye’de projelerle başarıya adım adım

Kartepe Belediyesi gıda yardımlarını sürdürüyor

Kartepe Belediyesi gıda yardımlarını sürdürüyor

Kendisi gibi olan hastaların hayatını kolaylaştırmak için kitap yazdı

Kendisi gibi olan hastaların hayatını kolaylaştırmak için kitap yazdı

Sungurlu’da ağaçlar budandı

Sungurlu’da ağaçlar budandı

Başkan Karael’den esnaf ziayreti

Başkan Karael’den esnaf ziayreti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.