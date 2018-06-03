NOVAKŞOT (AA) - MUHAMMED EL-BEKAY - Moritanya'nın büyük bir kesiminde etkili olan kuraklık nedeniyle göç alan başkent Novakşot'ta "Rahman Sofraları" olarak da isimlendirilen iftar çadırları büyük ilgi görüyor.
Son yılların en şiddetli kuraklığının yaşandığı ülkede köy ve kırsal kesimlerde yaşayan binlerce aile, başta Novakşot olmak üzere çeşitli kentlere göç ediyor.
Moritanya'nın uzun süredir yeterli yağış almaması yeşil alanların azalmasına, çölleşmenin artmasına, bitki örtüsünün bozulmasına ve toprak mahsulünün azalmasına yol açıyor. Uluslararası kurumlar da kuraklık nedeniyle ülkenin kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısında bulunuyor.
Kuraklık gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya kalan ülkedeki hayır kurumları ve sivil toplum kuruluşları ramazan ayında harekete geçerek meydanlarda ve hastane önlerinde yüzlerce iftar çadırı kurdu.
Her yıl ramazan ayında kurulan çadırlarda verilen iftarlara bu yıl göçler nedeniyle daha fazla katılım olduğu gözleniyor.
- Çadırlarda yemek dağıtımı gönüllü gençlerde
Çadırlarda iftar yemeklerinin dağıtımını sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olan gençler üstleniyor. Gönüllü gençler yemek pişirme, çay ve hurmaları hazırlama, dağıtma görevlerini aralarında paylaşıyor.
AA muhabirine konuşan "Gülümseme ve Emel Derneği" Başkanı Muhammed Vild Muhammed Babah, gönüllü gençlerin ramazan boyunca çadırlarda verilen yemekleri hazırlamak için işlerini bıraktıklarını, vakitlerini ayırdıklarını söyledi.
Bazı gençlerin yemek pişirdiğini, bazılarının tatlıları hazırlayıp paketlediğini ifade eden Babah, gençlerin bir kısmının ise çadırları o gün misafir edilecekler için temizlediğini aktardı.
Yardım işlerinde gönüllülük esasıyla çalışan gençlerin sayısının arttığını kaydeden Babah, bazı kişilerin de araçlarını Novakşot mahallelerindeki iftar çadırlarına yemek dağıtımı için verdiğini belirtti.
Gönüllülerden Nurettin Velid Baha bu yıl "Rahman Sofraları"na talebin daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Bir çadırda yaklaşık 300 kişi iftar açıyor. Bu, geçen yıllarla kıyaslandığında yüksek bir rakam." dedi.
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- "Çadırlar ihtiyaç sahiplerinin sığınağı"
İftar çadırlarından faydalanan Abdurrahman isimli Moritanyalı da "Bu çadırlar iftar yemeği bulamayan yoksul ailelerin sığınağı oldu." ifadesini kullandı.
Ramazan ayının başından bu yana iftarını çadırlarda açtığını söyleyen Abdurrahman, "Çadırlarda gönüllü gençler bizi tebessümle karşılıyor ve bize hizmet ediyor. Çadırlar temiz, rahat ve donanımlı. Şu anda sadece başkentte mevcut olan bu girişimlerin ülkenin diğer kent ve köylerine de yayılmasını temenni ediyorum." dedi.
Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Moritanya hükümeti de ramazan ayının başından bu yana 3 bin 400 ailenin düşük fiyatlara gıda temin etmesini sağladı.
Hükümetin bu proje kapsamında yaklaşık bin 360 ton şeker ve pirinç, 544 ton unlu mamül, 300 ton bitkisel yağ, 100 ton süt tozu, 400 ton patates ve 300 ton soğan tedarik ettiği belirtildi.
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