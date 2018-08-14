Kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdükle uyaracak

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) KIRIKKALE'de Kurban Bayramı öncesinde "BU BAYRAM BEN DE TRAFİK POLİSİYİM" adı altında başlatılan projede, hatalı araç kullanan anne veya babalarını çocukların polislerin dağıttığı düdüklerle uyarması ve farkındalık oluşturulması hedeflendi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde başlattığı, "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim" adı altındaki uygulamasıyla Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yol uygulamasında görevli polis memurları tarafından, anne veya babalarının trafik kurallarına uyması, oluşan kazaların önüne geçmek amacıyla çocuklara kırmızı düdük ve şapka verildi. Uygulama sırasında görevli polisler çocuklara düdüklerin nasıl kullanacaklarını da uygulamalı anlattı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hatalı sürücüler için kırmızı düdük kampanyası başlatıldığını belirterek, "Bu kampanyanın Kırıkkale ayağındaki uygulamamıza start vermek için buraya geldik, uygulama noktasında buluştuk. Bu kampanyanın amacı özellikle iller arasında ve il içerisinde seyahat eden araçlardaki küçük çocuklarımıza, araç içerisinde bulunan çocuklarımıza kırmızı renkli düdük vereceğiz. Çocuklar, babaları veya anneleri araçları sürerlerken herhangi bir kural ihlali yaptıklarında, emniyet kemeri takmadıklarında, hız ihlali yaptıklarında, kırmızı ışık ihlali yaptıklarında, basit onların anlayabileceği fakat neticeleri ağır olan bu tür kusur ihlalleri yaptıklarında düdük çalarak, araç süren annesini, babasını uyaracak. 'Baba şu an şu kuralı yaptın' diyecek, 'anne şu an emniyet kemeri takmadığın için seni ikaz ediyorum' diyecek. Bu tür uygulamalarda biz olması muhtemel bir takım trafik kazaların önlenebileceğini inanıyoruz. Bunun geçmişte yaşanmış güzel örnekleri var" dedi. Bu uygulamada çocukların çok fazla etkisinin olacağını belirten Aktürk, "Bu sebeple bu kampanyada çocuklarımıza, araç içerisindeki çocuklarımıza düdükleri dağıtacağız. Kendilerini bilgilendireceğiz. Herhangi bir hatayı gördüklerinde düdüğü çalmak suretiyle anne veya babasını tekrardan o kural ihlalinden dönmesini sağlayacağız. Amacımız bu" dedi. Kampanya esnasında dağıttıkları düdüklerin çocukların çok hoşuna gittiğini söyleyen görevli trafik polisi ise, "Çocuklar düdükleri hemen öttürmeye başladılar. Biz düdük verirken çocuklara anlattık nerede kullanmaları gerektiğini. Yani hatalı sollama, kırmızı ışıkta geçtiklerinde ya da hız yaptıkları zaman babalarının arkalarında bu düdükleri öttürme gerektiğini çocuklara söyledik ve onlar da şimdiden başladı bile öttürmeye" şeklide konuştu.

