KİLİS (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Kilis'te yapıldı.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, Hacı Mehmet Fahrettin Ballıoğlu Camisi'nde gerçekleştirilen bölge finaline, Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Karaman, Hatay ve Osmaniye ve Kilis'ten yarışmacılar katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Halil Tenger'in başkanlığında düzenlenen yarışmada, birinciliği Kahramanmaraş'tan Mustafa Avni Çelik, ikinciliği aynı şehirden Mehmet Kemal Canarslan, üçüncülüğü ise Karaman'dan Osman Soydoğan elde etti.
İl Müftüsü Mahmut Karatepe, programda, böylesi anlamlı bir yarışmaya ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri ile çeşitli hediyeler verildi.
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