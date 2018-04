“Genç Sada Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali”, Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 10 bölgede düzenlenen “Genç Sada Kur’an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması 2. Bölge Finali” Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün himayelerinde Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Samsun İl Müftülüğü Konferans Salonunda yapıldı. İmam Hatip Liseleri arası düzenleyen yarışmaya 9 ilden 12 okul katıldı.

Kur’an-ı Kerim’i en doğru şekilde güzel seda ile okunmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuyabilmek için yarıştı. Puanlama jüri üyeleri tarafından tecvid ve mahreç, yüzünden doğru okuma, makam ve ses değerlendirme esaslarına göre yapıldı.

Programda konuşma yapan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zahit Köseoğlu, “Değerli konuklar, varoluşumuzdan bu yana Kur’an’la aziz olduk, Kur’an’la yüceldik. Her yönüyle insanlığa gönderilen bir kurtuluş rehberi, Rabb’imizi öğreten, varoluş sebebimizi anlatan, nereden gelip nereye gittiğimizi fark ettiren, Hz. Ömer’i, Hz. Hamza’yı, Hz. Musab’ı, Hz. Bilal’i değiştiren, dönüştüren, her harfinde hikmet, her manasında istikamet olan, okunması, ezberlenmesi, dinlenmesi ve yüzüne bakılması dahi ibadet olan bir kitaptır. İşte böyle bir kitabı, Allah’ın kelamını en güzel okuyan kardeşlerimizi yetiştiren hocalarını ve gençlerimizin Kur’an’la buluşmalarına vesile olarak onlara bırakabilecekleri en güzel mirası bırakan anne ve babalarını kutluyor, öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.

Jüri üyeliğini Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, öğretim üyesi Dr. Remzi Ateşyürek, öğretim üyesi Dr. Mustafa Kara, Vaiz Mustafa Sarıcaoğlu, İmam Hatip Mustafa Akarslan ve Müezzin Kayyım Murat Ölmez’in yaptığı yarışmada Samsun Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Adem Kara Güzel 93,8 puanla birinci olurken, Yozgat Milli İrade İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Doğaner 93,8 ile ikinci, Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Sağır 91,4 puanla üçüncü oldu. Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği “Genç Sada Kuran-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali"nde birincilik ve ikincilik arasında eşitlik olunca değerlendirme esaslarının ilki olan tecvid ve mahreç puanına bakılarak birinci seçildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Atakum Belediyesi sponsorluğunda birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncü ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere gram altın hediye edildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim eden Samsun Valisi Osman Kaymak, “Yarışmaya katılan öğrencilerin, öğretmenlerini, ailelerini ve müdürlerini tebrik ediyorum. Allah’tan başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Program, Samsun Valisi Osman Kaymak’ın Atakum’a İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya hediye takdim etmesiyle sona erdi.