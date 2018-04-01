Kur’an-ı Kerim’in mesajları konulu “Gelenekli Türk İslam Sanatları Sergisi” açıldı

Denizli’de 10 farklı şehirden 48 sanatçının Kur’an-ı Kerim’in mesajları konulu 45 eserden oluşan “Gelenekli Türk İslam Sanatları Sergisi” açıldı. Hat sanatı üstatlarından Mahmut Şahin’in öğrencileri tarafından hazırlanan eserler adeta gönüllere dokundu. Gelenekli sanatların Anadolu’da hak ettiği değeri yeniden kazanması ve halkın ecdat yadigarı sanata ilgisinin artması amacıyla Kütahya Vav-Der, Eskişehir Vel Kalem ve Bursa Bab-ı Nun tarafından başlatılan ‘Kültür-Sanat Hareketi’nin bu seferki durağı Denizli oldu. Denizli 2. Kitap Fuarı’nın açılışı ile birlikte sanatseverlerin beğenisine sunulan 10 farklı şehirden 48 sanatçıya ait yaklaşık 45 eser yoğun ilgi gördü. Farklı sanat dallarından oluşan serginin açılışına katılan sanatseverler, eserleri çok beğendiklerini ifade ederek, böyle güzel etkinliklerin halkın beğenisine sunulmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler. Serginin organizatörü Hattat Ömer Özgül (Uşşâkî), 8 Nisan’a kadar açık kalacak sergiyle ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, sergideki en büyük amaçlarının ata yadigarı olan gelenekli sanatların tanıtılması olduğunu ifade ederek, “Biz Anadolu’da gelenekli Türk İslam sanatlarının daha fazla tanıtılması, sevilmesi, bilinmesi, ecdat yadigarı bu sanatların bize bırakılan bu mirasın daha fazla geliştirilmesi ve toplumun her bir kademesinde değer bulması adına Anadolu’nun farklı şehirlerinde sergiler açtık bugüne kadar Adıyaman, Gaziantep, Bursa, İstanbul, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli ve birçok şehirde sergiler açtık, sanatçı arkadaşlarımızın ve Mahmut Şahin hocamızın desteğiyle. Sergide yaklaşık 45 eserimiz var ve bu eserlerde 50 kadar sanatçımızın dokunuşu söz konusu. Ana yapımız hüsn-i hat sanatı üzerine. Hüsn-i hat sanatı yanında tezhip ve ebru, ahşap kakma, bakır kakma ve kaat’ıdan (kağıt oymacılığı) oluşan eserlerden farklı çalışmalar söz konusu” diye konuştu.

“Kur’an-ı Kerim’den mesajlar içeren bir sergi”

Hüsn-i Hat hocası ve Bursa Şabaniye Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği Başkanı Mahmut Şahin de, 2003 yılından bu yana verdiği eğitimlere devam ettiğini belirterek, Türkiye’nin birçok noktasında karma sergiler açtıklarını dile getirdi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2003 yılından bu yana Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Kocaeli’de dersler veriyorum. Ayrıca İstanbul derslerimiz devam ediyor. WhatsAap, internet üzerinden de dünyanın dört bir tarafına dersler veriyorum. Bu sergide Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Kocaeli’deki öğrencilerimiz ve oradaki derneklerimizin müşterek yaptıkları bir sergi. Kur’an-ı Kerim’den mesajlar içeren bir sergi. Yaklaşık 450 öğrencimle birlikte çeşitli karma sergiler yapıyoruz. Bunlardan birisi de bu sergimiz.”

“İslam sanatı Kur’an-ı Kerim medeniyeti olan bir sanat”

Şahin, bu sanatın her şeyden önce Kur’an-ı Kerim medeniyeti olan bir sanat olduğunu vurgulayarak, “Hat sanatı bizim genlerimizde olan bir sanat, çok fazla eşelemeye gerek yok. Çölde değiliz, biz koskoca bir medeniyeti sırtımızda taşımış bir milletiz. İslam medeniyetini en zirve noktasına getirmiş bir milletin mensuplarıyız. 80 yıl kadar bu sanatlarımız, ‘gelenekli sanatlarımız’ dediğimiz sanatlarımıza bir ket vurulmuş. O keti kendi çabalarımız ve arkadaşlarımızın çabaları ile İstanbul’da ve çeşitli illerde yapılan sergiler ile icazetli talebelerimiz ile devam ettirip, canlandırıyoruz. ‘Gönüllere nasıl dokunuyor?’ sorusuna gelince ise bizim sanatımız zaten İslam sanatı, Kur’an-ı Kerim medeniyeti olan bir sanat. O yüzden fazla bir şey yapmamıza gerek yok, Müslüman olduğunuz zaman ve baktığınız zaman size hitap ediyor” şeklinde konuştu.