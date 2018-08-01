DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Kur'an kursu öğrencileri, müze gezisi ile tarihe yönelik de bilgi sahibi oluyor. Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile Sur İlçe Müftülüğünce hayata geçirilen "Geçmişimizi İyi Bilelim, Geleceğimizi Güzelce İnşa Edelim" projesi kapsamında müzeyle buluşturulan binlerce Kur'an kursu öğrencisi, dini eğitimin yanı sıra müze gezisi ile adeta geçmişe yolculuğa çıkarılıyor. Proje kapsamında haftanın 3 günü 2'şerli gruplar halinde müzeye götürülen öğrenciler, görevli arkeologlar tarafından teşhir salonlarındaki eserler hakkında bilgilendiriliyor. Öğrenciler tarihe ve tarihi eserlere ilişkin bilgi sahibi olurken, unutulmaya yüz tutan "üçtaş", "dokuztaş" ve Orta Asya'da oynanan strateji ve zeka oyunu "mangala" ile de gönüllerince eğleniyor, oluşturulan sembolik darphanede sikke basıyor. Öğrencilerin müze gezisinde ulaşım hizmetleri de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince sağlanıyor. - "Tarihine sahip çıkanlar geleceğine de sahip çıkacaklardır" Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, uygulanan proje ile Sur ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerdeki Kur'an kursu öğrencilerini müzeyle buluşturduklarını söyledi.

Öğrencilere geçmişteki yaşam şartlarının müzede görevli rehberlerce anlatıldığını ifade eden Fakirullah, öğrencilerin geleceklerine ışık tutabilmesi için tarihi iyi bilmeleri gerektiğini vurguladı. Şu ana kadar bine yakın öğrencinin müze gezisine katıldığını aktaran İsmail Fakirullah, şunları kaydetti: "Merkez ve kırsal mahallelerimizde yaz Kur'an kurslarımıza kayıtlı 5 bin öğrencimizin nasip olursa hepsini müzeye getireceğiz. Kur'an ve değerler eğitimi ile temel dini bilgileri alıyorlar. Bununla birlikte tarihi de öğreniyorlar. Öğrencilerimiz arasında henüz Diyarbakır merkeze adımını atamayanlar var. Diyarbakır'ı tanıdılar ve bu kadar güzel olduğunu ilk defa gördüler. Çocuklarımıza bunları öğretiyoruz ki; hem tarihimize, hem Diyarbakır'a sahip çıksınlar. İnşallah gelecek adına çok güzel şeyler söyleyebilirim. Tarihine sahip çıkanlar, geleceğine de sahip çıkacaklardır." - "Gençlerimizi iyi eğitirsek, emin adımlarla geleceğimizi inşa edeceğiz" "Yalın bir eğitimle yetişmiş öğrenci topluluğu istemiyoruz. Görüp yaşayan ve bunu hayatına tatbik eden bir nesil istiyoruz." diyen Fakirullah, bu toprakların medeniyetin beşiği olduğunu vurguladı.

İsmail Fakirullah, bu topraklarda medeniyetini bilmeyen bir gençliğin, öğrenci topluluğunun olmasının düşünülemeyeceğine işaret ederek, "İnşallah gelecek bizim bu gençler sayesinde neşet bulacak, sevgi, güzellikler, bilim, hikmet ve değerler içerisinde bütün dünyayı saracaktır." dedi. Çocuklara, anne ve babaya hürmeti, Allah'ın varlığını ve Peygamber'in kim olduğunu, iyi bir Müslüman nasıl olunabileceğini şimdiden küçük dokunuşlarla öğrettiklerini ifade eden Fakirullah, "Biliyoruz ki; İslam ahlakı bu yaşta öğretilir. İslam ahlakıyla mücehhez olan bir insanın yanlış bir iş içerisinde olması düşünülemez. Gençlerimizi iyi eğitirsek, inşallah emin adımlarla geleceğimizi inşa edeceğiz. Kaybedilecek hiçbir gencimiz yok bizim, hiçbir gencimiz de olmayacak. Hedefimiz öyle. Dokunulmadık hiçbir genç kalmayacak. Kapısı çalınmadık hiçbir kapı kalmayacak." şeklinde konuştu. İsmail Fakirullah, terörün geçmişte kaldığını, bundan sonra Sur'un, Diyarbakır'ın ve ülkenin güzel şeylerle anılacağını belirtti.

- "Müzeler yaşamları değiştirir" Diyarbakır Müze Müdür Vekili Vehbi Yurt da bu proje ile 5 bin öğrenciyi müzeyle buluşturacaklarını aktardı. Çocukların geçmişini bilmesi gerektiğini ifade eden Yurt, bu nedenle müzeyi gezip görmeleri gerektiğini vurguladı. "Müzeler yaşamları değiştirir." diyen Vehbi Yurt, "Bu nedenle her çocuğun okul dışında sosyal-kültürel bir aktiviteye katılabilmesi için özellikle müzeleri gezmeleri lazım. Amacımız, çocukların geçmişini görerek ders alıp, geleceğe daha emin ve bilinçli bir şekilde yönelmesini sağlamaktır." diye konuştu. Bu tür projelerle daha önce de çok sayıda kişiyi müzeyle buluşturduklarını ve bunların yüzde 90'ının müzeye ilk defa geldiğini gördüklerini anlatan Yurt, bu projelerin devam edeceğini dile getirdi. - "Müzeye ilk defa geldim, çok beğendim" Geziye katılan Kur'an kursu öğrencisi Ayfer Hafize Maral, Kur'an-ı Kerim eğitimi almaktan duyduğu mutluluğu belirtti. Bu imkanı kendilerine sağlayan yetkililere teşekkür eden Maral, "İlk defa müzeye geliyorum, çok mutluyum. İçerideki tarihi eserlerin hepsini gördüm. Oyun alanında çok güzel oyunlar oynadım." ifadelerini kullandı.