Kur’an kursu yararına kermes açıldı

Samsun Alaçam İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Fatih Yatılı Kur’an Kursu yararına kermes düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Anneler Parkı’nda Merkez Fatih Yatılı Kur’an Kursu yararına açılan Kermes öncesi İlçe Müftüsü Mehmet Süsün tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Müftü Süsen, “Bu tür kermesler, sadece maddi değil, manevi kazançları da beraberinde getiren hizmetlerdir. Burada stantlara konulan ürünler, el emeği göz nuru çalışmalar, sahiplerine büyük hayır kazandırmaktadır. Bunların halka ulaşması için çalışan görevliler, sevap kazanmaktadırlar. Burada alışveriş yapanlar, hayır kazanmaktadırlar. Buna vesile olanlar da öyledir. Dolayısıyla, nereden bakılırsa bakılsın, kermesler hayırlı girişimlerdir. İnşallah niyet hasıl olur emeği geçenleri şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Kaymakam Ağuz Alp Çağlar da, “Bu kermeste el emeği göz nuru olan malzemelerin yapılmasında bu hale getirilmesinde başta hanımlarımız olmak üzere duyarlı insanlarımızın destekleri ile bu kermeste elde edilecek olan gelir ile bu kurslarımızın kısmen de olsa eksiklikleri giderilmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kermesin açılışı yapıldı. Açılışa Belediye Başkan Hadi Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, Yakakent Müftüsü Cemalettin Gezgiç, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Alkan ve yönetim kurulu üyeleri, daire amirleri ve davetliler katıldı.

Kermes bir hafta açık kalacak.