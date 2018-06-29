HABER

Kuran kursunda imam rezaleti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaz Kuran kursuna gelen öğrencisini plastik boruyla dövdüğü iddia edilen Fatih Camii imamı H.K. açığa alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Kuran kursunda imam rezaleti!

Uzunköprü'de, Atatürk Mahallesi'ndeki Fatih Camii imamı H.K., iddiaya göre, yaz Kuran kursuna gelen erkek çocuğunu yaramazlık yaptığı için plastik boruyla dövdü.

kuran-kursunda-cocugu-doven-imam-aciga-alindi_1835_dhaphoto1

Vücudunda darp izi oluşan çocuğun fotoğrafının sosyal medyada yayınlanması üzerine olay büyük tepki çekti.

kuran-kursunda-cocugu-doven-imam-aciga-alindi_1835_dhaphoto3

Uzunköprü Kaymakamlığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, imam H.K. açığa alındı.

DHA

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde rektöre protestoBoğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde rektöre protesto
Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Uzunköprü cami İmam

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

İstanbul'da bugün! Tabelalar tek tek sökülüyor

İstanbul'da bugün! Tabelalar tek tek sökülüyor

TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.