Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) meclisinde konuşan AK Partili İBB meclis üyesi Ömer Şahan, "Şu anda Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlanmıştır" dedi.

İBB meclisinin bugünkü oturumunda, AK Partili meclis Üyesi Ömer Şahan, Kadıköy Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şahan, "Kurbağalıdere, İstanbul Anadolu Yakası'nın Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerini kapsayan 4 bin 611 hektar havza alanına sahip, aynı zamanda nüfus yoğunluğunun en çok olduğu yerleşim alanlarından geçen en büyük derelerinden bir tanesidir. Havzanın büyüklüğü ve eğimlerin fazla olması, bölgenin aşırı göç alması sebebiyle havzaya akan yağışlar hızlı bir şekilde akışa dönmesi, Yenisahra bölgesinde, Kadıköy Hasanpaşa ve Osmanağa mahallelerinde taşkın riskini artırmaktaydı" dedi.

193 MİLYON 455 BİN TL HARCANDI

Şahan, "Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nce belirli dönemlerde ve belirli etaplar halinde Kurbağalıdere Islahı çalışmaları başlatıldı. Kurbağalıdere ıslah çalışması için oluşturulmuş yaklaşık 400 milyon liralık bir bütçe var. 262 milyon lirasının ihalesi gerçekleştirilmiş ve bugün İBB tarafından 193 milyon 455 bin lira para harcandı" diye konuştu.