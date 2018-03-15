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Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı(Havadan Görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 20:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) meclisinde konuşan AK Partili İBB meclis üyesi Ömer Şahan, "Şu anda Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlanmıştır" dedi.

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) meclisinde konuşan AK Partili İBB meclis üyesi Ömer Şahan, "Şu anda Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlanmıştır" dedi. İBB meclisinin bugünkü oturumunda, AK Partili meclis Üyesi Ömer Şahan, Kadıköy Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şahan, "Kurbağalıdere, İstanbul Anadolu Yakası'nın Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerini kapsayan 4 bin 611 hektar havza alanına sahip, aynı zamanda nüfus yoğunluğunun en çok olduğu yerleşim alanlarından geçen en büyük derelerinden bir tanesidir. Havzanın büyüklüğü ve eğimlerin fazla olması, bölgenin aşırı göç alması sebebiyle havzaya akan yağışlar hızlı bir şekilde akışa dönmesi, Yenisahra bölgesinde, Kadıköy Hasanpaşa ve Osmanağa mahallelerinde taşkın riskini artırmaktaydı" dedi. 193 MİLYON 455 BİN TL HARCANDI Şahan, "Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nce belirli dönemlerde ve belirli etaplar halinde Kurbağalıdere Islahı çalışmaları başlatıldı. Kurbağalıdere ıslah çalışması için oluşturulmuş yaklaşık 400 milyon liralık bir bütçe var. 262 milyon lirasının ihalesi gerçekleştirilmiş ve bugün İBB tarafından 193 milyon 455 bin lira para harcandı" diye konuştu. YOĞURTÇU PARKI DÖNÜŞTÜRÜLECEK Şahan, "Kurbağalıdere'nin yanındaki Yoğurtçu Parkı da İBB'nin mülkiyetinde. Mayıs ayında sözleşmesi doluyor Kadıköy Belediyesi'yle. Şu an atıl durumda olan Yoğurtçu Parkı'nı da vatandaşların kullanımı için dönüştüreceğiz" diye konuştu. KURBAĞALIDERE'DE ARTIK BALIKLAR DA VAR "Şu anda Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının yüzde 90 tamamlanmıştır" diyen Şahan, "Recep Peker Köprüsü'nün açılmasıyla trafik rahatladı. Kurbağalıdere ile ilgili bir iyi bir de kötü haber paylaşmak istiyorum. Kurbağalıdere'de artık kurbağalar yalnız değil, balıklar da var. Orası vatandaşlarımızın rahatça ziyaret edebileceği, yürüyüş yapabileceği bir yer haline dönüştürüldü" ifadelerini kullandı. CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ: METRO KADIKÖYLÜLERE HİZMET ETMİYOR AK Parti'li Şahan'ın "CHP'liler hakaret içeren eylemlerini buraya gelip artık yapamayacaklar. Çünkü onların eylem yapacağı bir konu ortada yok" sözü tartışmalara sebep oldu. CHP'li İBB meclis üyesi Ülkü Koçar, "Elindeki görseller 'photoshop' ile yapılmış, ya da projenin devamında olabilecek şeyler. Bu proje 8-10 senedir sürüyor. Biz İBB'den Kadıköy'e bir yatırım görmedik. Kadıköy'e getirilen metro, Kadıköylülere hizmet etmiyor, sadece yolcu getiriyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından meclis toplantısındaki komisyon raporları, oylamaya sunuldu ve oturum sona erdi.

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