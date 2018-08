"Kurban, Allah'a yakınlaşma vesilesidir"

Hutbede, müminlerin her Kurban Bayramı'nda, Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail'in Cenabıhakk'a mutlak teslimiyetlerinin hatırasını tazelediği hatırlatılarak, hayatın iman, teslimiyet ve samimiyet üzerine inşa edilmesi gerektiğinin yeniden hatırlanılması istenildi.

- "Kur'an ve sünnetle sabit"

Kurban ibadetinin her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanmak ümidiyle eda edildiği, meşruiyetinin ise Kur'an ve sünnetle sabit olduğu vurgulanan hutbede, "Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: 'Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık'. Sevgili Peygamberimiz de hicri ikinci yıldan itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir." bilgisine yer verildi.

Kurban ibadetinin mümine, Allah rızası uğrunda paylaşma, ihtiyaç sahibine el uzatma alışkanlığı kazandırdığı vurgulanan hutbede, onu cimrilikten, dünya malının esiri olmaktan kurtardığı, komşuları, akrabaları, dostları ve binlerce kilometre uzaktaki kardeşleriyle yakınlaştırdığı, bütünleştirdiği ve ümmet olmanın şuuruna erdirdiği kaydedildi.

- "Ebedi mutluluğu ve huzuru elde etmenin kapısı"

Kurbanı paylaşmanın, ebedi mutluluğu ve huzuru elde etmenin kapısını araladığına işaret edilen hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Nitekim Sevgili Peygamberimiz de kurbanlarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın bizi gerçek anlamda kazançlı kılacağını haber vermiştir. Bir defasında, kestiği koyundan geriye ne kadar et kaldığını sormuş, Hazreti Ayşe validemizin kendilerine sadece bir kürek kemiği kaldığını söylemesi üzerine 'Ey Ayşe, desene bir kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu' buyurmuştur."