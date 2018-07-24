Kurban bayramı hangi günlere denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı sonrası tatil bitince akıllara hemen Kurban Bayramı geldi. Senenin ilk dini bayramı hafta sonuna denk gelince tail kısa sürdü. Bu yüzden uzun tatil umuduyla Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor merak ediliyor. Tatilcileri Kurban'da uzun bir tatil bekliyor. Hükümetten resmi tatil günleri ile ilgili bir düzenleme gelmese bile tatilciler bu sene Kurban'da uzun bir tatil yapabilecekler. Peki Kurban bayramı ne zaman ve tam olarak hangi günlere denk geliyor? KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi...

2018 KURBAN BAYRAMI TARİHİ 18 Ağustos Cumartesi

19 Ağustos Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

25 Ağustos Cumartesi

26 Ağustos Pazar GOOGLE'A GÖRE KURBAN BAYRAMI TARİHİ KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ? Ramazan Bayramı'nın kısa sürmesinden sonra vatandaşlar, bir umut Kurban Bayramı daha uzun olur mu diye ümit ediyorlar. Kurban Bayramı, bu sene hafta içine denk geliyor. Toplamda 4 gün olan bayram, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kutlanacak. Fakat Kurban Bayramı öncesinde arefenin Pazartesi gününe denk gelmesi ve iki hafta sonu arasında kalması ile tatilin 9 güne çıkması için büyük umut doğuyor. Geçen sene idari tatil ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı, bu sene büyük ihtimalle 9 gün olacak. Fakat son karar, Bakanlar Kurulu'nda çıkan olacak. 2018 KURBANLIK FİYATLARI Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen "2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında, 2018 kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Geçen seneye göre pek artmayan kurbanlık fiyatlarına göre, yurt içi kurban bedeli 850 lira, yurt dışı kurban bedeli ise 625 lira olarak açıklandı.

KURBAN BAYRAMI NEDİR? Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.