Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman 2018 oldukça merak ediliyor. Bu sene Ramazan Bayramı haftasonuna denk gelince bayram tatili kısa sürdü. Yıllık izinlerini kullanarak tatile çıkmak isteyenler, erken seçim nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden tatil haklarını, bayram tatili ile birleştirmek istiyorlar. Çalışanların, yılın yorgunluğu atmak için kullanmak istedikleri Kurban Bayramı tarihi hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili bu sene 9 gün olacak mı? İşte 2018 Kurban Bayramı tarihi ve detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi...