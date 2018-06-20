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Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:56 | Son Güncelleme

2018 Kurban Bayramı ne zaman? Tatil için program yapmaya başlayan çalışanlar, Kurban Bayramı tatili tarihini araştırmaya başladılar. Ramazan bayramının kısa sürmesi nedeniyle kurban bayramı tatili kaç gün olacak merak ediliyor. Geçen sene Kurban bayramı idari izinle 9 güne çıkmıştı. Peki bu sene de Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2018 Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman 2018 oldukça merak ediliyor. Bu sene Ramazan Bayramı haftasonuna denk gelince bayram tatili kısa sürdü. Yıllık izinlerini kullanarak tatile çıkmak isteyenler, erken seçim nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden tatil haklarını, bayram tatili ile birleştirmek istiyorlar. Çalışanların, yılın yorgunluğu atmak için kullanmak istedikleri Kurban Bayramı tarihi hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili bu sene 9 gün olacak mı? İşte 2018 Kurban Bayramı tarihi ve detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi...

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nın kısa sürmesinden sonra vatandaşlar, bir umut Kurban Bayramı daha uzun olur mu diye ümit ediyorlar. Kurban Bayramı, bu sene hafta içine denk geliyor. Toplamda 4 gün olan bayram, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kutlanacak. Fakat Kurban Bayramı öncesinde arefenin Pazartesi gününe denk gelmesi ve iki hafta sonu arasında kalması ile tatilin 9 güne çıkması için büyük umut doğuyor. Geçen sene 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı, bu sene büyük ihtimalle 9 gün olacak.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi
Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe
Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma
Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi
Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba
Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi
Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe
Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma
Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi
Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar
Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma
Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı
Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe
Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi

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