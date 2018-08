Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında başlıyor, kaçında bitiyor? Arife hangi gün?

2018 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

18 Ağustos Cumartesi

19 Ağustos Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

25 Ağustos Cumartesi

26 Ağustos Pazar

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kurban bayramı yaklaşıyor. Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır. Yani arefe günü Pazar günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.