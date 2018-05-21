Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak bu sıralar herkesin en çok merak ettiği konulardan biri. Özellikle Kurban Bayramı tatilini yıllık izni ile birleştirmek isteyenler, şimdiden planlarını yapmaya başladı ve 2018 Kurban Bayramı tarihini araştırmaya başladılar. Kurban Bayramı, müslümanların iki dini bayramından ikincisi olup hac ibadeti ile aynı zamandır. Hicri takvimine göre Zilhicce ayının onuncu günü kutlanan Kurban Bayramı ne zaman başlıyor merak ediliyor. Yoğun iş temposundan ve havaların sıcaklığından bunalanlar, kurban bayramı tatili ile rahatlamak istiyorlar. Aynı zamanda bayram tatili vasıtasıyla eş, dost, akraba ziyareti yapmak isteyenler Kurban Bayramı'na göre plan program yapma telaşına girdiler. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda on gün tatil olacak mı? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi...