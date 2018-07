Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili tarihi

2018 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

18 Ağustos Cumartesi

19 Ağustos Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

25 Ağustos Cumartesi

26 Ağustos Pazar

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı'nın kısa sürmesinden sonra vatandaşlar, bir umut Kurban Bayramı daha uzun olur mu diye ümit ediyorlar. Kurban Bayramı, bu sene hafta içine denk geliyor. Toplamda 4 gün olan bayram, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kutlanacak. Fakat Kurban Bayramı öncesinde arefenin Pazartesi gününe denk gelmesi ve iki hafta sonu arasında kalması ile tatilin 9 güne çıkması için büyük umut doğuyor. Geçen sene idari tatil ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı, bu sene büyük ihtimalle 9 gün olacak. Fakat son karar, Bakanlar Kurulu'nda çıkan olacak.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.