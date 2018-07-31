Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili tarihi

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak oldukça merak ediliyor. Senenin yorgunluğunu uzun bir tatil ile atmak isteyen ister özel ister kamu çalışanları, Kurban Bayramı tatilini bekliyor. Geçen sene olduğu gibi, bu sene Kurban Bayramı tatilinin uzun olması bekleniyor. Tam olarak resmi bir açıklama gelmemiş olsa da birçok özel kuruluş, çalışanlarına 9 gün tatil vermeye başladı. Peki kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili tarihi ... KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi...

2018 KURBAN BAYRAMI TARİHİ 18 Ağustos Cumartesi

19 Ağustos Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

25 Ağustos Cumartesi

26 Ağustos Pazar KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ? Ramazan Bayramı'nın kısa sürmesinden sonra vatandaşlar, bir umut Kurban Bayramı daha uzun olur mu diye ümit ediyorlar. Kurban Bayramı, bu sene hafta içine denk geliyor. Toplamda 4 gün olan bayram, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kutlanacak. Fakat Kurban Bayramı öncesinde arefenin Pazartesi gününe denk gelmesi ve iki hafta sonu arasında kalması ile tatilin 9 güne çıkması için büyük umut doğuyor. Geçen sene idari tatil ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı, bu sene büyük ihtimalle 9 gün olacak. Fakat son karar, Bakanlar Kurulu'nda çıkan olacak. KURBAN BAYRAMI NEDİR? Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder. 2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe)

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma)

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi)

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar)

15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar)

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi)

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı)

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba)

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe)

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma)

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)