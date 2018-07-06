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Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı ne zaman merak ediliyor. Bu yüzden bayramın heyecanı ile tatil planları birleşiyor ve Kurban Bayramı tarihi merak ediliyor. İslam alemi açısından hac ve kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı, bu sene yine 9 gün tatil olacak mı? 2018 Diyanet dini günler takvimine göre kurban bayramı hangi günlere denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2018 tarihi nedir? İşte 2018 dini günler takvimi...

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

Kurban Bayramı ne zaman, 2018 Kurban Bayramı tarihi nedir, hangi günlere denk geliyor soruları Google'da araştırılmaya devam ediliyor. Hac farizası ile birlikte kurban ibadetinin ifa edileceği Kurban Bayramı heyecanla bekleniyor. Bu sene de yine uzun tatil süresi sıla-ı rahim yapılması vesile olacak olan Kurban Bayramı 9 gün olacak mı? 2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi nedir? 2018 Diyanet dini günler takvimine göre kurban bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte 2018 dini günler takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi...

18 Ağustos Cumartesi
19 Ağustos Pazar
Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma
25 Ağustos Cumartesi
26 Ağustos Pazar

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı'nın kısa sürmesinden sonra vatandaşlar, bir umut Kurban Bayramı daha uzun olur mu diye ümit ediyorlar. Kurban Bayramı, bu sene hafta içine denk geliyor. Toplamda 4 gün olan bayram, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kutlanacak. Fakat Kurban Bayramı öncesinde arefenin Pazartesi gününe denk gelmesi ve iki hafta sonu arasında kalması ile tatilin 9 güne çıkması için büyük umut doğuyor. Geçen sene idari tatil ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı, bu sene büyük ihtimalle 9 gün olacak. Fakat son karar, Bakanlar Kurulu'nda çıkan olacak.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe)
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma)
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi)
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar)
15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar)
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi)
21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı)
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba)
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe)
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma)
30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)

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