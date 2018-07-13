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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı heyecanla bekleniyor. Çalışanlar için tatil vesilesi olması ve dini anlamı nedeniyle Kurban Bayramı tarihi merak ediliyor. 2018 Kurban Bayramı tatilinin geçen sene olduğu gibi 9 güne çıkması ihtimali, tatil yapmayı planlayanları sevindiriyor. Özel firmalar, Kurban Bayramı tatili için resmi kararı beklemeden çalışanları 9 gün yapmaya başladı. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 2018 tarihi nedir? İşte 2018 dini günler takvimi...

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor merak ediliyor. Yoğun bir çalışma dönemi geçiren çalışanlar, Kurban Bayramı ile dinlenme fırsatı bulacaklar. Bu yüzden tatil programlarını Kurban Bayramı tatiline göre hesaplıyor. Ve Kurban Bayramı ne zaman merak ediyorlar. Geçen sene olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinin 9 gün gibi olma ihtimali var. Bazı özel firmalar, çalışanlarına Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkardılar bile. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 2018 tarihi nedir? İşte 2018 resmi tatiller ve dini günler takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi...

2018 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

18 Ağustos Cumartesi
19 Ağustos Pazar
Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma
25 Ağustos Cumartesi
26 Ağustos Pazar

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı'nın kısa sürmesinden sonra vatandaşlar, bir umut Kurban Bayramı daha uzun olur mu diye ümit ediyorlar. Kurban Bayramı, bu sene hafta içine denk geliyor. Toplamda 4 gün olan bayram, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kutlanacak. Fakat Kurban Bayramı öncesinde arefenin Pazartesi gününe denk gelmesi ve iki hafta sonu arasında kalması ile tatilin 9 güne çıkması için büyük umut doğuyor. Geçen sene idari tatil ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı, bu sene büyük ihtimalle 9 gün olacak. Fakat son karar, Bakanlar Kurulu'nda çıkan olacak.

2018 KURBANLIK FİYATLARI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen "2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında, 2018 kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Geçen seneye göre pek artmayan kurbanlık fiyatlarına göre, yurt içi kurban bedeli 850 lira, yurt dışı kurban bedeli ise 625 lira olarak açıklandı.

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe)
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma)
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi)
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar)
15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar)
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi)
21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı)
22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba)
23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe)
24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma)
30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi
Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe
Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma
Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi
Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba
Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi
Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe
Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma
Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi
Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar
Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma
Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı
Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe
Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi

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