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Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Hasaneyn köyünde bir kişi şarbon virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılırken, köye hayvan giriş çıkışları da 15 gün yasaklandı.

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Kocaeli Gölcük'te Hasaneyn köyünde Hayrettin Akman isimli vatandaş, hastalanan bir ineğini kendi imkanları ile tedavi etmek istedi. Yaşanan olayın ardından Akman, mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Akman’ın şarbon virüsüne yakalandığı tespit edildi. Bunun üzerine Hayrettin Akman, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hayrettin Akman’da şarbon virüsüne rastlanmasının ardından köye gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonrasında köye 15 gün hayvan giriş çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaşanan olay köylülerde tedirginliğe yol açtı.

'ŞARBON SÜRERSE KURBAN OLMAZ'

Köy sakinlerinden Rıza Erenkaya, “Hayrettin Akman hastaneye kaldırıldı. Orada doktorlar demiş ki, ‘Şarbon virüsü kapmış.’ Yanındaki hayvanlar hasta ise şarbon derhal insana geçiyormuş. Camide köye 15 gün hayvan giriş çıkışı olmayacağını hoca anons etti. Bu olması gereken bir şey. Tedbir alınacak. Hasta hayvanlar hangisi ise onlara sokulmayacaksın. Köylü bu şarbonda ürktü tabii ki. Bu şarbon iyi bir şey değil, bulaşıcı bir hastalık. Önlem alınıp gerekenin yapılması lazım. Önümüzde Kurban Bayramı var. Şarbon sürerse kurban da olmaz, bir şey olmaz” dedi.
Konu ile ilgili olarak Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sürüyor. (İHA)

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kurban bayramı şarbon virüsü Kocaeli Hayvan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Zaval hayvancıklar kurban adıyla katlediliyor.
Sen elini kolunu ayağını bağla sonra kurbanmış vahşice katliam.
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