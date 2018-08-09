Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi...
18 Ağustos Cumartesi
19 Ağustos Pazar
Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma
25 Ağustos Cumartesi
26 Ağustos Pazar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kurban bayramı yaklaşıyor. Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır. Yani arefe günü Pazar günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır.
KURBAN BAYRAMI NEDİR?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.
Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.
2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi
Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe
Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma
Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi
Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba
Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi
Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe
Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma
Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi
Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar
Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma
Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı
Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe
Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı’nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd’ cümlesini söylemeye ‘teşrik tekbiri’ deniyor.
Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemâat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selâm verir vermez, bir kere “Teşrîk tekbîr”ini okuması vâcibdir. İmâm tekbîri unutursa, cemâat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. Kadınlar yavaş söyler.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aktardığı bilgiye göre ‘teşrik’ Arap dilinde ‘etleri doğrayıp kurutmak’ anlamına geliyor. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina’da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırmış. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında ‘eyyam-ı teşrik – teşrik günleri’ deniliyor. ‘Tekbir’ ise Allah’ı yüceltmek anlamına geliyor.
İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre bu tekbirlerin 23 vakit okunması kadın-erkek her Müslümana vacip. Uygulama buna göre yapılıyor. Ebû Hanîfe’ye göre ise bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vacip.
Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap.
Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlü.
Teşrik Tekbîri:
“ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER. LÂ İLÂHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER. ALLAHÜ EKBER VE LİLLÂHİLHAMD”.
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