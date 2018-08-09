Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi... 2018 KURBAN BAYRAMI TARİHİ 18 Ağustos Cumartesi

19 Ağustos Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

25 Ağustos Cumartesi

26 Ağustos Pazar KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kurban bayramı yaklaşıyor. Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır. Yani arefe günü Pazar günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır.

KURBAN BAYRAMI NEDİR? Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder. 2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi

Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe

Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi

Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe

Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma

Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi

Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı

Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe

Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? Kurban Bayramı’nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd’ cümlesini söylemeye ‘teşrik tekbiri’ deniyor.