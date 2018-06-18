Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

Kurba Bayramı tarihi şimdiden merak edilmeye başlandı. Yeni kutladığımız fakat tatilinin kısa sürmesi nedeniyle çalışanları pek memnun etmeyen Ramazan Bayramı sonrasında uzun bir tatil umuduyla 2018 Kurban Bayramı tatiline çevirildi. Geçen sene Kurban Bayramı tatili son anda alınan Bakanlar Kurulu nedeniyle 9 güne çıkartılmıştı. Bazı özel firmalar, idari izin olarak 9 gün tatili çalışanlara aynı şekilde vermişti. Şimdi vatandaşlar, bu sene de Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını umuyorlar. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihi 2018 nedir, hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi...