HABER

Kurban Bayramı tatili için özel seçenekler Setur'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için Setur, Avrupa şehirlerinden ABD ve Hindistan gibi rotalara uzanan turlarına ek olarak yerli turistin her zaman gözde tatil mekanı Ege sahilleri için de pek çok seçenek sunuyor

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatili için Setur, Avrupa şehirlerinden ABD ve Hindistan gibi rotalara uzanan turlarına ek olarak yerli turistin her zaman gözde tatil mekanı Ege sahilleri için de pek çok seçenek sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur, Kurban Bayramı tatilinin uzunluğunu fırsat bilip uzaklara kaçmak ya da yakın yerlerde dinlenmek isteyenler için yurt içi ve dışında pek çok tatil seçeneği sunuyor.

Bu bayram da yerli turistin ilk rotasının Ege sahilleri olması beklenirken, Bodrum ve Çeşme'de denizin tadını çıkarmak ve eğlenmek en iyi alternatifler olarak öne çıkıyor.

Bayramı dinlenerek geçirmek isteyenler için de Setur’un önerisi Datça, Akyaka, Kaş ve Göcek sahilleri oluyor. Aqua park, mini kulüp ve eğlenceli animasyonların bulunduğu Antalya’nın tatil beldeleri Kemer ve Belek çocuklu ailelerin, Cunda ve Bozcaada ise İstanbul’a yakın destinasyonları tercih edenlerin gözde tatil mekanları olmaya devam ediyor. Setur, kişi başı gecelik 250 TL’den başlayan otel alternatiflerinde boş kalan odalar için son günler olduğuna dikkati çekiyor.

\

- Uzun bayram uzak rota

Setur ayrıca, uzun Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip yurt dışına gitmek isteyenler için de Avrupa başkentlerinden ABD’ye, Hindistan ve Nepal’e pek çok rotaya turlar düzenliyor.

Setur, Kurban Bayramı tatilini Avrupa’da geçirmek isteyenlere 20-23 Ağustos'taki Marsilya ve Provence turu ile 22-27 Ağustos’taki Napoli ve Amalfi kıyıları turunu öneriyor.

Provence turuna katılanlar, Arles & Les Baux de Provence köyünü ziyaretin ardından dünyaca ünlü ressam Van Gogh’a ilham kaynağı olmuş St. Remy’yi de görme fırsatı elde edecek.

Setur, daha uzakları tercih edenler için de 18-27 Ağustos'ta New York & Batı Amerika turunu düzenliyor. Bu tur New York’ta geçirilecek 3 günün ardından 2 günlük Las Vegas ve 3 günlük Los Angeles gezilerini de kapsıyor.

Setur, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ayrıca, Sicilya, Hindistan-Nepal, Hollanda-Belçika ile Miami, Orlando ve New York’u kapsayan Doğu ABD turu gibi pek çok rotaya da turlar düzenliyor.

Setur turları hakkında daha detaylı bilgi "www.setur.com.tr" adresinden alınabilecek.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Günlük burç yorumları: 27 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları Günlük burç yorumları: 27 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları
Kaş'ta 'askıda dondurma' uygulamasıKaş'ta 'askıda dondurma' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı setur Tatil

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Ebru Şancı 'Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık'

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi paylaştın

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maltepe'de linç edilen kişiyle ilgili yeni iddia! Görgü tanığı konuştu

Maltepe'de linç edilen kişiyle ilgili yeni iddia! Görgü tanığı konuştu

Sapıktan pişkin savunma! Engelli kız mahkemede sinir krizi geçirdi

Sapıktan pişkin savunma! Engelli kız mahkemede sinir krizi geçirdi

Tesadüfen okuduğu kitapta kocasının kendisini yazarla aldattığını öğrenmişti! Tazminat şoku

Tesadüfen okuduğu kitapta kocasının kendisini yazarla aldattığını öğrenmişti! Tazminat şoku

Günlük burç yorumları: 27 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 27 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Kısa Cuma mesajları 2018: Seç beğen güzel bir Cuma mesajı yolla!

Kısa Cuma mesajları 2018: Seç beğen güzel bir Cuma mesajı yolla!

Katliamdan kurtuldu, ilk sözleri bu oldu

Katliamdan kurtuldu, ilk sözleri bu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.