Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalım Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları;
Bugün kabine toplantısında yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Ve cumhurbaşkanımızın Cuma günü açıklayacağı 100 günlük icraat programının detayları ele alındı. Bu Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını paylaşacak. 400 projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları kabine toplantısında ele alındı. Daha genel bir çerçevede baktığımızda 100 günlük programda öncelikli amaç yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin temel unsurlarının tamamlanması. Oluşturulan yeni birimlerin başkanlıkların teşekküllerinin tamamlanması ve üst düzey atamaların yapılması.
Üst düzey atamaların yanı sıra devam eden projelerin hayata geçirilmesi de önceliklerimiz arasında bulunuyor. 2019 – 2023 dönemine ait stratejik plan da kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak.
Bildiğiniz gibi bir diğer önemli konu, son günlerde ABD ile aramızda yaşanan bir gerilim var. Burada devam eden adli süreçle ilgili yer yer Amerikan makamlarının tehdit dolu açıklamaları… Türkiye hiçbir tehdide ve tehditvari dile asla ve asla prim vermez. Tehdit ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir. Özellikle ABD’nin Türkiye’de devam eden adli konuyu gerekçe göstererek ve bahane ederek, Türkiye’ye yönelik tehditkar dil kullanması asla ve asla kabul edemez. Türkiye bu stratejik ortaklığı devam ettirmek için kendine düşeni yapmıştır. Amerikan makamlarının PYD ile angajman ve FETÖ ile mücadele konusunda adım atmadığı göz önünde bulunduğunda Türkiye’nin tutumunun ne kadar haklı olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Biz rasyonel duruşumuzu devam ettireceğiz.
Kurban bayramı yaklaşıyor. Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır. Yani arefe günü Pazar günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır.
Türkiye kolay gözden çıkarılacak ülke değildir, bunu herkesin bilmesi gerekir, F-35 olur başka mevzular olur, Türkiye alternatifsiz de değildir.
Cumhurbaşkanımızın pek çok devlet başkanı ile dönem dönem telefon görüşmeleri olabilir. Bu gün yarın belirlenen bir görüşme yok. Bu belirlenebilir. Bu hafta içerisinde Dışişleri Bakanımızın Pompeo ile bir görüşmesi olabilir.
Münbiç planı tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Bu gerilimin Münbiç'i engellememesi beklentimizdir. Şu an böyle bir şey görülmüyor. Güney Afrika'da Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile ele aldı. Afrin bölgesinin kontrorülu büyük ölçüde Türkiye'de var. İdlib'de de 12 askeri gözlem noktasını kurduk. Şu ana kadar rejim kaynaklı herhangi bir saldırının olmaması için görüşmelerimiz devam etti, netice de aldık.
Faiz konusunda da cumhurbaşkanımızın tutumu zaten belli. Bunları bütün içerisinde koordine etmek suretiyle bu çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz. Orta vadeli programın açıklanmasıyla birlikte Türk ekonomisinin yapısal gücünün bütün sektörlere yansıtılması konusunda önemli adımlar atılacağını ifade edebilirim.
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