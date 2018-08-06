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Kurban Bayramı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:11 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'na doğru Anadolu'nun değişik illerinden İstanbul'a kurbanlıklar getirilmeye başlandı

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Anadolu'nun değişik illerinden İstanbul'a kurbanlıklar getirilmeye başlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'dan Avrupa Yakası'na hayvan geçişlerini denetliyor.

TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde bulunan Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol noktasında denetimler yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan TIR ve kamyonları durdurarak hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını, sevk bilgilerini kontrol ediyor.

Anadolu'dan gelen hayvan satıcıları da ilçe belediyelerince kurulan kurban kesim ve satış alanlarına yerleşmeye başladı.

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 7 bin 500 ile 25 bin lira arasında olduğunu belirten satıcılardan Samsunlu Bilal Güler, "Bu yıl kurbanlık sayısında düşüş var. Vatandaşlar acele etmeli. 2,5 yaşındaki kurbanlığım 1 ton 300 kilo geliyor. Fiyatı ise 25 bin lira." dedi.

Bingöllü kurban satıcısı Mehdin Alan ise "Kilosuna göre fiyatları değişiyor. 1 ton 100 kilogram gelen büyükbaş kurbanlığımızın fiyatı 21 bin lira" ifadelerini kullandı.

Ataşehir'de, Ferhatpaşa Mahallesi'nin yanı sıra Yeni Çamlıca ve Mimar Sinan mahallelerinde de kurban satış ve kesim alanları kuruldu.

Çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek görüntülerin oluşmaması ve hijyenik şartların sağlanması amacıyla yetkili birimler de bayramda görev başında olacak.

Belirlenen alanlar dışında kaçak kesim yapan ve kurallara uymayanlar hakkında da cezai işlem uygulanacak.

Ümraniye Belediyesi'nin "Çözüm Merkezi" de bayramda 7/24 çalışacak, Çağrı Merkezi ise dilek, talep ve şikayetleri almaya devam edecek.

Kurban satış ve kesim yerlerinde, güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirilen zabıta ekiplerinden "Kurban Denetim Birimi" oluşturuldu. Ekipler, arefe ve bayram günlerinde çeşitli cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Belirlenen kurban satış ve kesim noktalarında yer alan sosyal tesisler ise içerisinde yer alan mescit, yemek salonu, kafeterya, banyo ve tuvaletler ile vatandaşlara hizmet verecek. Veterinerler de satışa sunulan kurbanlıkların kontrolünü gerçekleştirecek.

Esentepe Mahallesi'nde de kurbanlıkların getirilmeye devam ettiği pazarda, bir büyükbaş hayvanın sahibinin elinden kaçıp çevrede koşuşturması renkli görüntülere sahne oldu. Kurban pazarında satıcıyla alıcılar arasında da çetin pazarlıklar yapılıyor.

Erzurum'dan gelen kurban satıcısı Abdulhamid Yılmaz, 62 büyükbaş kurbanlık hayvanla İstanbul'a geldiğini belirterek, sattığı hayvanların yarıya yaklaştığını ifade etti.

Edirne'den gelen Mehmet Karabayır da dün gece İstanbul'a geldiklerini ifade ederek, bugün 4 kurbanlık sattıklarını kaydetti.

Pazarda kurbanlık bakan Ali Yıldız, bayrama 3 gün kalaya kadar fiyat araştırması yapacaklarını söyledi.

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