Kurban Bayramı'na doğru

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Anadolu'nun değişik illerinden İstanbul'a kurbanlıklar getirilmeye başlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'dan Avrupa Yakası'na hayvan geçişlerini denetliyor.

TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde bulunan Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol noktasında denetimler yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan TIR ve kamyonları durdurarak hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını, sevk bilgilerini kontrol ediyor.

Anadolu'dan gelen hayvan satıcıları da ilçe belediyelerince kurulan kurban kesim ve satış alanlarına yerleşmeye başladı.

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 7 bin 500 ile 25 bin lira arasında olduğunu belirten satıcılardan Samsunlu Bilal Güler, "Bu yıl kurbanlık sayısında düşüş var. Vatandaşlar acele etmeli. 2,5 yaşındaki kurbanlığım 1 ton 300 kilo geliyor. Fiyatı ise 25 bin lira." dedi.

Bingöllü kurban satıcısı Mehdin Alan ise "Kilosuna göre fiyatları değişiyor. 1 ton 100 kilogram gelen büyükbaş kurbanlığımızın fiyatı 21 bin lira" ifadelerini kullandı.