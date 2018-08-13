Kurban pazarında sahte para operasyonu

Kahramanmaraş'ta sahte parayla kurbanlık almak istedikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarında şüpheli hareketlerde bulunan kişileri takibe aldı.

Polis ekipleri, araçta bulunan A.Ç, A.T, R.R, H.H, M.B. ve Z.A'yı gözaltına alındı.

Şüphelilerden R.R. ve M.B'nin üzerinde sahte olduğu belirlenen 50 liralık banknotlar halinde 7 bin 550 lira ele geçirildi.

Sahte parayla kurbanlık almak istedikleri öne sürülen şüpheliler emniyete götürüldü.

