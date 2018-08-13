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Kurban pazarının gözdesi: İmparator

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

Ardahan'daki hayvan pazarına getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki boğa, 17 bin 500 liradan satışa sunuldu

Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan "İmparator" isimli 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki boğa pazarın gözdesi oldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ülkenin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ardahan'dan, başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Karadeniz'deki iller olmak üzere kurbanlık sevkiyatları sürüyor.

Besiciler ile müşterilerin sıkı pazarlıklar yaptığı pazarda, hem hayvan sevkiyatları hem de kurbanlık almak isteyenler yüzünden yoğunluk yaşanıyor.

Zaman zaman iri cüsseli kurbanlıkların satışa sunulduğu kentin Atatürk Mahallesi'ndeki kurban pazarında sabah saatlerinde "imparator" isimli boğa satışa çıkartıldı.

Sahibi Yüksel Cansızlar'ın 17 bin 500 lira fiyat biçtiği 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki boğa, büyük ilgi gördü.

İmparator'un sahibi Yüksel Cansızlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'daki hayvanların merada yetişmiş ve doğal ete sahip olduğunu belirterek, "Kendine güvenen varsa kurbanımız hazırdır. Alana hayırlı uğurlu olsun. Bugün meydanın kralı, imparatoru bizim boğamız." dedi.

Cansızlar, İmparator'u almak isteyenlerin kendisine çeşitli fiyatlar verdiğini ancak boğasını 17 bin 500 liradan satmakta ısrarcı olduğunu ifade etti.

"İmparator"a yoğun ilgi gösteren vatandaşların bazıları ise iri cüsseli boğa ile hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan hayvan pazarı imparator kurbanlıklar

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