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Kurban yakalama timine at, ATV ve drone takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:59 | Son Güncelleme

ERZİNCAN Belediyesi'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu 'kurban timi' hazırlıklarına başladı.

Kurban yakalama timine at, ATV ve drone takviyesi

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Belediyesi'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu 'kurban timi' hazırlıklarına başladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çalışmalarını aralıksız sürdüren 10 kişilik time, atlı ve ATV'li ekip ile drone da eşlik ediyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Erzincan Belediyesi tarafından bu yıl da oluşturulan 'kurban timi' 10 personel ile antremanlarına başladı. Belediye Temizlik İşleri bünyesinden seçilen personel, Erzincanspor tesislerinde günde iki antrenman yapıyor. Kondisyon çalışmasında ekip düz koşu yapıyor, daha sonra engeller üzerinden atlıyor. Kültür fizik hareketlerinin yanı sıra şınav çeken ekip, sahanın ortasına dikilen trafik konilerine kement atma eğitimi de alıyor. Kurban timine bu yıl atlı süvari ile birlikte iki adet ATV'nin yanı sıra havadan da drone eşlik ediyor.
Tim Şefi Ertuğrul Telli antrenmanların büyük bir disiplin içinde geçtiğini, uyuşturucu iğne atan tabanca ve tüfeklerle atış yapıldığını söyledi. Telli, "Bayram süresince kaçan kurbanlıkları yakalamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Antremanları yakından takip eden Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise, Kurban Bayramı'nın kent genelinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadan geçmesi için belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Başsoy, her yıl olduğu gibi kaçan kurbanların yakalanması için bu yıl da kurban yakalama timi oluşturduklarını ifade ederek, olası kaçma olaylarında havadan, atlı ve ATV'li olarak müdahale edeceklerini söyledi.

FOTOĞRAF

Kurban yakalama timine at, ATV ve drone takviyesiKurban yakalama timine at, ATV ve drone takviyesiKurban yakalama timine at, ATV ve drone takviyesiKurban yakalama timine at, ATV ve drone takviyesi

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