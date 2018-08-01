İşliyen, bu durumun önemine işaret ederek, hizmetlere sahip çıkmanın, görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmenin gerekliliğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın 147 ülkede Müslümanlar ve Türkiye adına iyilik elçiliği yaptığını dile getiren İşliyen, "Sizin bir tane kurbanınız bu ülkenin ayakta durmasını sağlayan bin dua olarak geriye dönüyor. Bir lokma etiniz, üç kuruşluk yardımımız bu ülke için guruplar halinde, fevc fevc insanların yüreklerinin kıpır kıpır semaya açılan elleri haline geliyor" dedi.

Bayburt İl Müftülüğünce Şair Zihni Kültür Merkezi'nde Kurban Bayramı öncesinde kurban bağışlarıyla ilgili din görevlilerine yönelik düzenlenen toplantıya katılan İşliyen, burada yaptığı konuşmada, Diyanet Vakfı aracılığıyla yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak her kurbanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü vekaletle kurban kesimine ilişkin, "Sizin bir tane kurbanınız bu ülkenin ayakta durmasını sağlayan bin dua olarak geriye dönüyor." dedi.

FETÖ, DEAŞ VE İŞİD gibi terör yapılarının bu ümmetin temiz niyetli çocuklarını çeşitli şekillerde kandırarak zalim emelleri için kullandığının altını çizen İşliyen, şöyle devam etti:

"Bu zalimler bu ümmetin heyecanlı çocuklarını, delikanlı çocuklarını, yerinde duramayan hareketli çocuklarını önce selefilik, sonra İŞİD, DEAŞ adı altında İslam devleti kandırmacasıyla bir araya topladılar, topluca imha ediyorlar. Bunun başka izahı yok. Bunlar bizim çocuklarımız. Kandırılmış, aldatılmış, yanlış yöne çekilmiş ama bizim çocuklarımız. Bu ümmetin daha içe dönük, daha sakin, daha saf, daha tutuk, heyecanı sönük başarılı çocuklarını da FETÖ ile dershane, okul adı altında topladılar onları da vatan haini, devlet düşmanı yapmak suretiyle başka bir katliama maruz bıraktılar. Hep bizim çocuklarımızdı, dershaneye gitti, okula gitti bir gecede devlet düşmanı oldu ve bu devletin helikopteriyle bu devletin insanının üzerine bombalar yağdırdı. Neticede telef olan kaynak bizim kaynağımız."

İşliyen, yaşananlardan hareketle Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışanlarının sahaya daha fazla inmesi gerektiğini anlatarak, "Allah rızası için görev yaptığınız bölgede elinden tutmadığınız genç kalmasın. İlgilenmediğiniz çocuk kalmasın. Kendisine uluşmak için çaba göstermediğiniz bir kadın, bir yaşlı, bir hasta, bir garip kalmasın. Biz boşlukları dolduralım ki böyle akıbetlerle karşılaşmayalım." şeklinde konuştu.

İşliyen, din görevlilerinin vatandaşların yanına Kurban vekaleti için giderken diğer dini hizmetlerini de beraberinde yerine getirmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını kaydetti.

Programa, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu ile ilde görev yapan din görevlileri katıldı.

