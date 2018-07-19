İSTANBUL (AA) - Deniz Feneri Derneği, bu Kurban Bayramı'nda da hayırseverlerin kurban bağışlarını yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 22 yıldır olduğu gibi bu yıl da yine mazlumların yanında yer alacak Deniz Feneri, 2018 yılı kurban hisse bedelini yurt dışı 560, yurt içi içinse bin 100 TL olarak belirledi.

Filistin için ise kurban hisse bedeli diğer fiyatlardan farklı olarak bin 700 TL olacak.

Deniz Feneri, bu yılki kurban organizasyonunu "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 40 ülke ve bölgede gerçekleştirerek yüz binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Vekalet yoluyla kurbanlarını Deniz Feneri Derneği'ne bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban bedelinin 560 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında geçen yıl toplam 14 bin hisse vekaletle kurban kesen dernek, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.