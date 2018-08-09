HABER

Kurbanlık sevkıyatına denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

Doğudan batı illerine sevk edilen canlı hayvan taşıyan araçlar Yozgat'ta denetlendi

Kurban Bayramı öncesi Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere canlı hayvan taşıyan araçları denetledi.

Yozgat'taki E-88 Karayolu kent girişi Muslubelen mevkisinde jandarma ile birlikte yapılan denetimlerde kurbanlık hayvan taşıyan kamyonlar durdurularak, hayvanların sağlık belgeleri, menşei şehadetnamesi ve kulak küpeleri kontrol edildi.

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İlker İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların sağlıklı şekilde kurbanlık alabilmeleri, yıl içerisinde aşıları yapılmış, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından risk taşımayan hayvanları seçmelerini sağlamak amacıyla denetim yaptıklarını söyledi.

İl dışındaki herhangi bir pazara kurbanlık sevki yapılacaksa, hayvanlarda il, ilçe müdürlüklerince verilmiş sağlık raporlarının kontrol edildiğini aktaran İpek, "Sevk aracında veteriner sağlık raporunun olması demek, bu hayvanların yıl içerisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aşıları yapılmış, belli bir kontrol dahilinde hazırlanmış ve sevkıyatları da uygun bulunmuş hayvanlar olduğunu gösterir. Denetimlerimiz esnasında belgesiz nakille karşılaştığımızda idari işlem yapıyoruz. Büyükbaşlarda hayvan başına 548 lira küçükbaşlarda 85 lira, nakliye araç sahiplerine de 1834 lira idari para cezası uyguluyoruz." dedi.

Sivas'ın Zara ilçesinde yetiştirdiği 12 büyükbaş kurbanlığı İstanbul'a götüren Aydın Yeşilyurt, denetim yapılmasını doğru bulduğunu söyledi.

Kontrollerin kaçak hayvan sevkıyatını önlediğini aktaran Yeşilyurt, "Görevliler küpelerini, nereden nereye gittiğini kontrol ediyor. Fiyatlar bu yıl iyi. Zara'da 3 hayvan sattım, memnunum. Fiyatlar 10-15 bin lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilirBakanlık uyardı: 14 bin çocuk ölebilir
Hakkari'de hain saldırı! 1'i ağır, 6 asker yaralıHakkari'de hain saldırı! 1'i ağır, 6 asker yaralı
Yatağa bağlı Özlem'in 'gökyüzünü görme isteği' için seferber oldularYatağa bağlı Özlem'in 'gökyüzünü görme isteği' için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurbanlık Yozgat

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süs havuzunda kan donduran olay! Bebeği boğmaya çalıştı

Süs havuzunda kan donduran olay! Bebeği boğmaya çalıştı

Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi

Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi

Hakkari'de hain saldırı! 1'i ağır, 6 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! 1'i ağır, 6 asker yaralı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

Profesör, Ataşehir'deki kazada ölümden döndü

Profesör, Ataşehir'deki kazada ölümden döndü

Adnan Oktar ve kediciklerle ilgili yeni gelişme! 'DNA' detayı

Adnan Oktar ve kediciklerle ilgili yeni gelişme! 'DNA' detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.