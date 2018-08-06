Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde oluşturulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda canlı hayvan taşıyan araçlar tek tek kontrol edildi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin bir çok yerinden gelen kurbanlıklar gece yarısından itibaren İstanbul'a giriş yapmaya başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkiinde kurulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda Avrupa Yakası'na geçmek isteyen araçlar tek tek kontrol edildi.
EVRAK EKSİĞİ OLANLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Evrak eksiği bulunan ve Avrupa Yakası'na geçiş izni olmayanlara izin verilmedi. Ekipler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacak olan tüm TIR ve kamyonları tek tek kontrol etti.
FOTOĞRAFLI
İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz
Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç
Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama
ABD'nin Dakka Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum