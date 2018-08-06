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Kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde oluşturulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda canlı hayvan taşıyan araçlar tek tek kontrol edildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin bir çok yerinden gelen kurbanlıklar gece yarısından itibaren İstanbul'a giriş yapmaya başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkiinde kurulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda Avrupa Yakası'na geçmek isteyen araçlar tek tek kontrol edildi.

EVRAK EKSİĞİ OLANLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Evrak eksiği bulunan ve Avrupa Yakası'na geçiş izni olmayanlara izin verilmedi. Ekipler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacak olan tüm TIR ve kamyonları tek tek kontrol etti.

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